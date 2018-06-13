Кто займет Железный трон: фанаты делают ставки

Премьера финального сезона запланирована на 2019 год. Создатели умело подогревают интерес утомленных ожиданием фанатов, а букмекеры начали принимать ставки.

По оценке букмекерских контор, больше всего шансов занять трон Дейнерис Таргариен и Джона Сноу , ставки на них принимаются с коэффециентом 2 к 1. Следом за ними идут Бран Старк, Король Ночи и члены семьи Ланистеров — Тирион, Джейме и Серсея. В конце списка десяти самых вероятных претендентов на трон сестры Старк — Санса и Арья, а за ними Эурон Грейджой.

Минимальные шансы занять Железный трон, по оценке специалистов, Даарио Нахариса, Яры Грейджой и "Горы". Ставки на последнего принимаются с коэффициентом 150 к 1.