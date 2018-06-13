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Кто займет Железный трон: фанаты делают ставки
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Кто займет Железный трон: фанаты делают ставки 

Рамблер 7 часов назад
Премьера финального сезона запланирована на 2019 год. Создатели умело подогревают интерес утомленных ожиданием фанатов, а букмекеры начали принимать ставки.
По оценке букмекерских контор, больше всего шансов занять трон Дейнерис Таргариен и Джона Сноу, ставки на них принимаются с коэффециентом 2 к 1. Следом за ними идут Бран Старк, Король Ночи и члены семьи Ланистеров — Тирион, Джейме и Серсея. В конце списка десяти самых вероятных претендентов на трон сестры Старк — Санса и Арья, а за ними Эурон Грейджой.
Минимальные шансы занять Железный трон, по оценке специалистов, Даарио Нахариса, Яры Грейджой и "Горы". Ставки на последнего принимаются с коэффициентом 150 к 1.
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