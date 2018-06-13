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«Люцифер» может получить 4 сезон благодаря Amazon
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«Люцифер» может получить 4 сезон благодаря Amazon 

Попкорн News 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Люцифер"
Сериал «Люцифер», неожиданно и для зрителей, и для самого каста закрытый после 3 сезона, все-таки может задержаться в эфире еще на один сезон — благодаря Amazon.
Сообщается, что сейчас Amazon ведет переговоры о получении прав на сериал и, если эти переговоры завершатся удачно, как минимум еще один сезон у «Люцифера» все-таки появится.
Пока доподлинно неизвестно, как Amazon в случае совершения сделки собирается распорядиться правами на «Люцифера» — выпустить лишь один «урезанный» сезон или продолжать радовать поклонников Тома Эллиса и других звезд каста новыми эпизодами дальше.
В любом случае, о дальнейшей судьбе «Люцифера» узнаем совсем скоро — результат переговоров должны объявить 16 июня, всего через 3 дня.
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