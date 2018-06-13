«Люцифер» может получить 4 сезон благодаря Amazon

Сериал «Люцифер», неожиданно и для зрителей, и для самого каста закрытый после 3 сезона, все-таки может задержаться в эфире еще на один сезон — благодаря Amazon.

Сообщается, что сейчас Amazon ведет переговоры о получении прав на сериал и, если эти переговоры завершатся удачно, как минимум еще один сезон у «Люцифера» все-таки появится.

Пока доподлинно неизвестно, как Amazon в случае совершения сделки собирается распорядиться правами на «Люцифера» — выпустить лишь один «урезанный» сезон или продолжать радовать поклонников Тома Эллиса и других звезд каста новыми эпизодами дальше.

В любом случае, о дальнейшей судьбе «Люцифера» узнаем совсем скоро — результат переговоров должны объявить 16 июня, всего через 3 дня.