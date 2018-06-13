Хазанов снова озвучит попугая Кешу 

Геннадий Хазанов согласился озвучить своего знаменитого мультипликационного героя, попугая Кешу в новых сериях мультфильма. Об этом он сообщил "РИА Новости".
Впрочем, артист еще не получил сценария. Студия "Союзмультфильм" после успешного перезапуска мультфильма "Трое из Простоквашино" решила вернуть на экраны и эгоистичного, но обаятельного попугая Кешу.
Над сценарием будет работать Александр Курляндский, автор оригинальных серий. Таким образом, можно ожидать, что новые выпуски достойно продолжат серию.