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«Посторонний» Кинга станет мини-сериалом
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«Посторонний» Кинга станет мини-сериалом 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Scribner
Права на экранизацию романа Стивена Кинга «Посторонний» выкупила компания Media Rights Capital.
Планируется, что в экранизация будет состоять из 10 серий. Главный герой является идеальным мужем и отцом двоих чудесных дочерей, образцом для всех жителей Флинт-Сити. Неожиданно для всех его обвиняют в убийстве ребенка и арестовывают на глазах у горожан. У него железное алиби и множество свидетелей, которые могут подтвердить, где он находился и что делал. Тем не менее на месте преступления находят следы его ДНК и отпечатки пальцев.
Сценарий пилотной серии напишет Ричард Прайс, а исполнительными продюсерами станут Джек Бендер и Марти Боуэн.
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