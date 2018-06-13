«Посторонний» Кинга станет мини-сериалом

Права на экранизацию романа Стивена Кинга «Посторонний» выкупила компания Media Rights Capital.

Планируется, что в экранизация будет состоять из 10 серий. Главный герой является идеальным мужем и отцом двоих чудесных дочерей, образцом для всех жителей Флинт-Сити. Неожиданно для всех его обвиняют в убийстве ребенка и арестовывают на глазах у горожан. У него железное алиби и множество свидетелей, которые могут подтвердить, где он находился и что делал. Тем не менее на месте преступления находят следы его ДНК и отпечатки пальцев.