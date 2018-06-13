Disney перезапустит мультсериал про 101 далматинца

Студия Disney в этом году выпустит еще один мультсериал про самую известную многодетную собачью семью под названием «101 Dalmatian Street». Сериал будет основан на классическом мультфильме, но общего у них будет маловато.

Главными героями станут старшие далматинцы-близнецы Дилан и Долли. Пока их папа на работе (а работает он пожарным), щенки следят за домом, но и не упускают возможности пошалить на территории всего Лондона. В первом сезоне планируется 26 эпизодов по 20 минут, а выход сериала намечен на осень.

Но пока создатели столкнулись с некой проблемой. По их задумке, имена всех щенков должны начинаться на «D». И, конечно, не повторяться. Представители студии уже заявили, что думают устроить конкурс: попросить зрителей прислать им список из 101 имени на букву «Д». Сейчас в Disney уже размышляют над возможным вознаграждением того, кто сделает это быстрее всех. Так что, если у вас хорошая фантазия, можете уже начинать составлять свой список.