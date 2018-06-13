У «Игры престолов» появится приквел

Писатель Джордж Мартин рассказал, о чем будет приквел сериала "Игра престолов"

Один из самых популярных сериалов последних лет снят по сценарию на основе произведения Джорджа Мартина — саги "Песнь льда и пламени". Сериал побил все множество рекордов, собрала массу наград, а финальный восьмой сезон зрители всего мира ждут затаив дыхание.

Джордж Мартин сообщил, что приквел, возможно, будет называться "Длинная ночь", а действия развернуться за десять тысяч лет до начала событий, показанных в сериале. Это значит, что задействованы будут совершенно другие герои, актеров из полюбившегося сериала зрители не увидят.

Пока речь идет лишь о пилотной серии, дата выхода которой еще не назначена.