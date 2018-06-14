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Смешные нелепости в прямом эфире
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Смешные нелепости в прямом эфире 

Рамблер 1 час назад
Репортаж в прямом эфире — это часто стресс, ведь во время съёмки может произойти всё, что угодно, а на исправления времени не будет. Зрители сразу же видят курьёз, ошибку или нелепость, попавшие в кадр.
1. Специальная корреспондентка вела репортаж из собачьего приюта. Собаки далеко не всем оказывают радушные приём, но девушке «повезло» — псы прямо в кадре пометили её трижды! Зато на следующее утро журналистка проснулась знаменитой.
2. Участница реалити-шоу «Большой брат» показала телезрителям чуть больше, чем планировала. Во время интервью на британском телевидении ведущий попросил девушку станцевать тверк. Но платье на красотке было чересчур облегающим, молния сзади не выдержала и разошлась, что вызвало восторг и смех публики.
3. Футбольный комментатор российского телеканала эмоционально комментировал матч между двумя немецкими клубами. В какой-то момент он увлёкся, забыв, что вещает в прямом эфире, но действительно «блястяще» вышел из положения.
4. Прогноз погоды на немецком канале стал незабываемым для ведущего и зрителей. Неизвестно как в студии оказался холёный кот, которого ведущий подхватил на руки. Кот вёл себя пристойно и даже наблюдал за экраном, чем растрогал аудиторию.
5. Сотрудник информационной службы американского канала решил подставить коллегу во время серьёзного репортажа. Мужчина находился на заднем фоне и, пока журналист произносил слова, отхлебнул из вазы с цветами.
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