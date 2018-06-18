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Новый сериал создателя «Симпсонов»
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Новый сериал создателя «Симпсонов» 

Игромания.ру 5 часов назад
Фото: Игромания.ру
Мэтт Грейнинг, который придумал «Симпсонов» и «Футураму», создал для Netflix новый мультипликационный сериал. Все десять эпизодов нового шоу Disenchantment («Разочарование») выйдут на канале 17 августа.
Действие сериала происходит в сказочной средневековой стране Дримландия. Комедиантка Эбби Джейкобсон, одна из создательниц телесериала «Брод Сити», озвучивает главную героиню, принцессу-алкоголичку Бин. Компанию в приключениях ей составляют эльф Элфо (Нат Факсон) и «личный демон» Люси (Эрик Андре).
Над сериалом работает студия Rough Draft Studios, выпустившая «Футураму». Оттуда же пришёл ещё ряд актёров озвучки: в «Разочаровании» мы услышим голоса Джона Ди Маджо (Бендер), Билли Уэста (Фрай), Тресс Макнилл (Мамочка) и Мориса Ламарша (Киф Крокет, Калькулон и другие персонажи).
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