Новый сериал создателя «Симпсонов» 

Мэтт Грейнинг, который придумал «Симпсонов» и «Футураму», создал для Netflix новый мультипликационный сериал. Все десять эпизодов нового шоу Disenchantment («Разочарование») выйдут на канале 17 августа.
Действие сериала происходит в сказочной средневековой стране Дримландия. Комедиантка Эбби Джейкобсон, одна из создательниц телесериала «Брод Сити», озвучивает главную героиню, принцессу-алкоголичку Бин. Компанию в приключениях ей составляют эльф Элфо (Нат Факсон) и «личный демон» Люси (Эрик Андре).
Над сериалом работает студия Rough Draft Studios, выпустившая «Футураму». Оттуда же пришёл ещё ряд актёров озвучки: в «Разочаровании» мы услышим голоса Джона Ди Маджо (Бендер), Билли Уэста (Фрай), Тресс Макнилл (Мамочка) и Мориса Ламарша (Киф Крокет, Калькулон и другие персонажи).