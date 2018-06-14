У Робби Уильямса и его семьи появится реалити-шоу 

Певец решил последовать примеру звезд Кардашьян и снять реалити-шоу про жизнь собственной семьи.
Робби Уильямс рассказал в интервью, что главными звездами нового реалити-шоу станут его жена Айда Филд и ее мама Гвен. Сам же музыкант будет появляться на экране эпизодически, чтобы не прерывать концертную деятельность.
В отличие от тех, кто страдает от общения со свекровью, Уильямс построил очень близкие отношения с мамой своей супруги. Она часто остается у них дома и помогает с детьми.
В данный момент идет финальная часть работы над деталями предстоящего шоу:
"Мы работаем над последними деталями. Хотим убедиться, что формат, который мы выбрали, правильный", — говорит Робби Уильямс.