Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»

Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Санта-Барбара»

Один из самых популярных сериалов в истории — «Санта-Барбара» — вышел на телеэкраны более тридцати лет назад. За перипетиями в жизни богатой семьи Кэпвеллов наблюдали миллионы телезрителей. Сериал был настолько длинным, а происходящие в нем события настолько абсурдными, что название «Санта-Барбара» стало нарицательным для обозначения затянувшихся и полных нелепых поворотов жизненных историй и ситуаций. Несмотря на популярность проекта, не все сыгравшие в нем главные роли актеры стали успешными. Как они изменились, как выглядят и что делают теперь?

Марси Уокер

Исполнительница главной роли в сериале, блондинки Иден Кэпвел, Марси Уокер сыграла во многих мыльных операх и телефильмах.

В 2005 году актриса, которой вскоре исполнится 57 лет, ушла на пенсию и стала христианским пастором в маленьком городке в Оклахоме. У Уокер есть 29-летний сын Тэйлор Коллинс.

Робин Райт

Самой успешной из звезд сериала «Санта-Барбара» стала Робин Райт.

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Она снялась во многих фильмах талантливых режиссеров, а за роль в нашумевшем сериале «Карточный домик», в котором она сыграла бесстрашную, мудрую, жестокую и сексуальную жену президента США, Райт получила престижную кинопремию «Золотой глобус». Робин более четырнадцати лет была замужем за актером Шоном Пенном , от которого родила дочь Дилан и сына Джека. В последние несколько лет актриса встречается с симпатичными мужчинами, которые намного моложе нее. 52-летняя Райт была помолвлена с 37-летним актером Беном Фостером , а сейчас она вместе с 31-летним менеджером по связям с VIP-клиентами французского дома моды Yves Saint Laurent Климентом Жиро.

Эй Мартинез

Роль Круза Кастильо в телесериале «Санта-Барбара» принесла Мартинезу мировую славу и премию «Эмми» в 1990 году.

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В основном актер впоследствии снимался в сериалах, а также записал один музыкальный альбом. Вот уже тридцать пять лет Мартинез женат на актрисе Лесли Брайанс, от которой у него есть трое детей — сын Дакота Ли, дочери Девон и Рен. В сентябре актер отметит 70-летний юбилей.

Лэйн Дэвис

После съемок в сериале «Санта-Барбара», в котором он сыграл Мейсона Кэпвелла, Лэйн Дэвис сделал крутой поворот в карьере и занялся тем, что ему действительно нравится.

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Актер стал меньше сниматься в сериалах и кино и начал играть в театре. Дэвис основал ежегодный Шекспировский фестиваль, он занимается популяризацией творчества Уильяма Шекспира , принимает участие в театральных постановках и читает лекции о легендарном английском писателе. У актера двое сыновей — Этчер Ли и Нэйтан Хэмилтон.

Леонардо Ди Каприо

Главной звездой, вышедшей из «Санты-Барбары», стал Леонардо Ди Каприо.

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В сериале десятилетний Лео сыграл юного Мейсона Кэпвелла. Роль получилась небольшой, так что о ней теперь мало кто помнит. Сам же Ди Каприо давно превратился в мировую знаменитость и самого востребованного актера, а два года назад наконец получил премию «Оскар» (на которую много раз был номинирован) за главную роль в фильме «Выживший».

Джудит МакКоннелл

Экранная София Кэпвелл Джудит МакКоннелл по-прежнему снимается в сериалах (правда, уже не в главных ролях), в числе которых такие популярные проекты, как «Город хищниц» и «Американская история преступлений».

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Актриса, которой в апреле исполнилось 74 года, никогда не была замужем. У МакКоннелл есть дочь, рожденная от суррогатной матери.

Джедд Алан

Экранный супруг Джудид, СиСи Кэпвелл, актер Джедд Алан играл во многих сериалах и фильмах, а также в театре.

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Алан был 43 года женат на дизайнере Тоби Браун, родившей ему троих сыновей. В 2001 году его супруги не стало. Cейчас актер живет со своей подругой в Калифорнии, увлекается музыкой, путешествиями, игрой в боулинг и гольф.

Робин Маттсон

Робин Маттсон, сыгравшая в сериале настоящую стерву Джину Кэпвелл, более сорока лет играла отрицательных персонажей в различных мальных операх.

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В последние несколько лет актриса увлекается кулинарией. Маттсон написала книгу о вкусной и здоровой пище, а также стала ведущей собственного кулинарного шоу. Робин замужем за футболистом Вернером Ротом, детей у нее нет.

Нэнси Ли Гран

Экранная возлюбленная Мейсона Кэпвелла Нэнси Ли Гран продолжает сниматься в сериалах.

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Актриса не очень успешно пробовала себя в роли телеведущей, сейчас она занимается благотворительностью, помогая жертвам инцеста, семьям алкоголиков и инвалидам. У Ли Гран есть двадцатилетняя дочь Кэтрин.

Николас Костер

Сыгравший Лайонела Локриджа Николас Костер, как и многие его коллеги по проекту, в основном снимался в сериалах.

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Актер был женат был на актрисе Кэндес Хиллигосс, от которой у него трое детей. Сейчас 84-летний Костер живет в браке со своей русской поклонницей, которую он покорил именно ролью в «Санта-Барбаре» и с которой познакомился в социальных сетях, 39-летним экономистом Еленой Бородулиной.