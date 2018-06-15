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Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
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Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть 

Рамблер 3 часа назад
В девяностые годы компьютеры были редкостью, а интернет и вовсе был доступен лишь избранным, поэтому большинство проводило время у телевизора. Некоторые передачи так полюбились зрителям, что выпуски время от времени и сейчас показывают по тв.
1. «Бои гладиаторов». Первое международное шоу гладиаторов прошло в британском Бирмингеме. Выпуск снимали в 1994 году, но премьера состоялась в январе 1995 года. Среди участников был и атлет из России — знаменитый Владимир Турчинский или «Динамит».
2. «Городок». Юмористическая программа выходила с 1993 года. Все роли исполняли актёры Илья Олейников и Юрий Стоянов. Всего вышло 439 выпусков, но в 2012 году программа перестала существовать из-за смерти Илья Олейникова,
3. «Сам себе режиссёр». Премьера состоялась 6 января 1992 года. В передаче показывали ролики, снятые обычными людьми, со смешной озвучкой.
4. «Маски-шоу». Комические пародии на реалии времени в стиле немого кино были невероятно популярны. В конце девяностых шоу исчерпало себя, артисты вернулись к ролям в театре.
5. «Форт Боярд». Российские зрители впервые увидели программу в 1992 году. Изначально транслировались оригинальные выпуски, а в 1998 году вышли выпуски с участием отечественных знаменитостей.
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