О чем будет новый сезон «Американской истории ужасов»?

Еще в январе стало известно, что сериал «Американская история ужасов» продлен на восьмой сезон. Но больше никаких деталей не раскрывалось. Сегодня Райан Мерфи прервал молчание и поделился в своем Twitter интересными подробностями о предстоящем проекте.

Оказывается, восьмой сезон станет кроссовером двух предыдущих, а именно — первого и третьего. Кроме того, новую захватывающую и наверняка шокирующую историю покажут уже в этом сентябре, а не в следующем году, как сообщали ранее.

Напомним, что первый сезон тв-шоу под названием «Дом-убийца» стартовал на канале FX в 2011 году. Сюжет строился вокруг семьи, переехавшей в новый дом, населенный мертвецами. Третий сезон — «Шабаш», рассказывал о юных ведьмах, живущих в специальном пансионате в Новом Орлеане.