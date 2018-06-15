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О чем будет новый сезон «Американской истории ужасов»?
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О чем будет новый сезон «Американской истории ужасов»? 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов"
Еще в январе стало известно, что сериал «Американская история ужасов» продлен на восьмой сезон. Но больше никаких деталей не раскрывалось. Сегодня Райан Мерфи прервал молчание и поделился в своем Twitter интересными подробностями о предстоящем проекте.
Оказывается, восьмой сезон станет кроссовером двух предыдущих, а именно — первого и третьего. Кроме того, новую захватывающую и наверняка шокирующую историю покажут уже в этом сентябре, а не в следующем году, как сообщали ранее.
Напомним, что первый сезон тв-шоу под названием «Дом-убийца» стартовал на канале FX в 2011 году. Сюжет строился вокруг семьи, переехавшей в новый дом, населенный мертвецами. Третий сезон — «Шабаш», рассказывал о юных ведьмах, живущих в специальном пансионате в Новом Орлеане.
В новых амплуа увидим уже знакомых актеров — Сару Полсон, Эвана Питерса, Кэти Бэйтс, Адину Портер, Шайена Джексона, Билли Айкнера и Билли Лурд.
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