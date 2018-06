9 сериалов о сильных женщинах

Сериалы давно перестали быть «жвачкой для мозгов», все сильнее вытесняя полнометражное кино из списка обсуждаемых событий.

Премьеру последнего сезона «Игры престолов» посмотрело больше 10 миллионов зрителей — это вполне сравнимо с результатами популярного боевика.

Этот жанр стоит полюбить — как минимум из-за количества тем, которые в них раскрываются. Сегодня я собрала для вас несколько отличных сериалов, в которых на пути у женщин вставали серьезные препятствия, но они смогли найти в себе силы с ними справиться.

1. Джессика Джонс / Marvel's Jessica Jones

Даже если ты прохладно относишься к супергеройским сагам, этот сериал поможет тебе пересмотреть взгляды на то, какие вопросы в них обычно раскрываются. В центре истории девушка, которая пережила рабство, — сумасшедший телепат контролировал ее сознание, подвергая изнасилованию, пыткам и используя ее в своих интересах.

Даже после его гибели ей сложно оправиться: она чувствует себя уязвимой, не доверяет собственной сестре и пребывает в постоянном алкогольном опьянении. У Джессики есть способности, она очень сильная и умеет летать — хоть и называет это медленным падением, но суперсилы не помогают ей справиться с пост-травматическим синдромом.

Дата выхода: 2015

Количество сезонов: 2

Количество серий: 26

2. Рассказ служанки / The Handmaid's Tale

В мире будущего большинство женщин потеряло способность к зачатию, так что «фертильных особей» помещают в специальные заведения, чтобы создать из них живые инкубаторы. В стране царит религиозная теократия, женщинам запрещено даже читать и вменяется в обязанность выполнять мелкие поручения по дому.

После выполнения долга — рождения ребенка — «служанку» ждет новая семья, которая может позволить себе наследника. Сериал получил награду за лучший драматический сериал и лучшую актрису — Элизабет Мосс

Дата выхода: 2017

Количество сезонов: 2

Количество серий: 22

3. Оранжевый — хит сезона / Orange Is the New Black

Несерьезным языком о серьезных вещах: драма о жизни в женской тюрьме неожиданно поражает своим острым юмором и иронией. Сюжет завязывается вокруг истории Пайпер Чэпмэн — прилежной девушки из хорошей семьи, которая прибывает отбывать наказание за дела давно минувших лет. Ей приходится учиться сосуществовать по новым сумасшедшим правилам, принятым в тюрьме, находить общий язык с охраной и даже строить отношения в условиях нахождения за высокой стеной.

Дата выхода: 2013

Количество сезонов: 5

Количество серий: 130

4. Большая маленькая ложь / Big Little Lies

В центре истории сразу несколько семей, которые со стороны могут казаться абсолютно счастливыми. Однако одной девушке приходится выживать с мужом-абьюзером, другая пытается оправиться от изнасилования, а третья изо всех сил старается найти общий язык с новой семьей бывшего мужа.

Риз Уизерспун, Сложная психологическая драма выстроена как детектив, уже с первых минут ясно, что кто-то из персонажей не останется в живых, но абсолютно непонятно, что же произошло. Ознакомиться с историей стоит как минимум из-за звездного каста: Николь Кидман Александр Скарсгард и Мишель Вудли.

Дата выхода: 2017

Количество сезонов: 1

Количество серий: 7

5. Сладкие и порочные / Sweet/Vicious

Речь в этом подростком сериале от MTV идет в основном о студенческих изнасилованиях — они по-прежнему трудно доказуемы и в большинстве своем на саму жертву возлагается ответственность за произошедшее. Виктимблейминг в кампусах процветает так сильно, что две главные героини берут дело в свои руки и защищают свою честь и честь соседок, хоть и выходит это омерзительно кроваво.

Дата выхода: 2017

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

6. Любовники / The Affair

Жительница курортного городка, работающая официанткой, не может оправиться от потери ребенка. Ее брак рушится, и она не видит надежды в завтрашнем дне — пока не встречает писателя, приехавшего на отдых с женой и своими детьми.

Между ними завязывается бурный роман, но что примечательно, у каждого участника истории — свой взгляд на происходящее. Это выражается в повторяемых флэшбэках: слова, которые произнес один, абсолютно иначе интерпретируется другим.

Дата выхода: 2014

Количество сезонов: 3

Количество серий: 32

7. 13 причин почему / 13 Reasons Why

Эта драма была снята по одноименному бестселлеру Джея Эшера и рассказывает историю ученицы старшей школы, которая покончила с собой. Никаких клише и романтизации — каждый поступок имеет значение и может оказаться последней каплей в чьей-то жизни.

Дата выхода: 2017

Количество сезонов: 2

Количество серий: 26

8. Белая принцесса / The White Princess

Короткий британский сериал основан на одноименном романе Филиппы Грегори — художественном изложении противостояния Алой и Белой Розы. Потерявшая большую часть семьи Елизавета Йоркская должна найти силы противостоять властной свекрови, сохранить жизни настоящим наследникам крови и не допустить новой войны в Англии. Внешне безобидная, хрупкая и молодая Лиззи борется за свои убеждения и выходит из всех бедствий победительницей.

Дата выхода: 2017

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

9. Этюды о свободе

Эта антиутопия значительно отличается от других популярных американских проектов — ее производство хоть и было вдохновлено «Черным зеркалом», но разработано на прогнозах развития нашей страны. Сериал состоит из нескольких новелл, в каждой из которых раскрывается, чем грозит вмешательство государства в личные границы отдельных субъектов.

В первой истории речь идет о супружеской паре, к которой приставляют специальных кураторов, во второй — специальная комиссия отклоняет новый сценарий известного драматурга, потому что сочла опасной дождь в 32 из 64 сцен.

Третья же история раскрывает культ фараона в современной обстановке — вся прислуга богатого человека должна умереть вместе с ним. Сериал представил телеканал «Дождь» и удостоился отличных отзывов от критиков.

Дата выхода: 2018

Количество сезонов: 1

Количество серий: 3