Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»

Не так давно закончился показ шоу "Холостяк", в финале которого Егор Крид выбрал себе невесту. Ею стала модель Дарья Клюкина , уже ранее принимавшая участие в шоу, только с другим женихом. Из прошлого сезона Даша ушла добровольно, заявив, что не испытывает чувств к холостяку. В этот же раз девушка боролась за сердце молодого рэпера, и тот, как казалось, отвечал ей взаимными чувствами.

Однако после завершения шоу все поклонники недоумевали, остались ли влюбленные вместе после проекта. Судя по тому, что на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Егор был без спутницы, подписчики решили, что любовь прошла.

Публикация от Егор Крид | Холостяк ♥️ (@holostyak_team) 15 Июн 2018 в 11:45 PDT

А теперь и вовсе все стало ясно. Придя в передачу к Урганту, Крид резко пошутил в сторону Клюкиной, сказав, что она может сходить на еще один сезон программы "Холостяк", или надеть парик и отправиться покорять сердце Ольги Бузовой, для которой тоже создали подобную передачу.

Реакция самой Даши на выходку Егора пока неизвестна.