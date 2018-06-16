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Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»
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Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр
Не так давно закончился показ шоу "Холостяк", в финале которого Егор Крид выбрал себе невесту. Ею стала модель Дарья Клюкина, уже ранее принимавшая участие в шоу, только с другим женихом. Из прошлого сезона Даша ушла добровольно, заявив, что не испытывает чувств к холостяку. В этот же раз девушка боролась за сердце молодого рэпера, и тот, как казалось, отвечал ей взаимными чувствами.
Однако после завершения шоу все поклонники недоумевали, остались ли влюбленные вместе после проекта. Судя по тому, что на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ Егор был без спутницы, подписчики решили, что любовь прошла.
А теперь и вовсе все стало ясно. Придя в передачу к Урганту, Крид резко пошутил в сторону Клюкиной, сказав, что она может сходить на еще один сезон программы "Холостяк", или надеть парик и отправиться покорять сердце Ольги Бузовой, для которой тоже создали подобную передачу.
Реакция самой Даши на выходку Егора пока неизвестна.
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