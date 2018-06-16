Актерам запретили смотреть друг на друга

Членам съемочной группы известного сериала "Черное зеркало" запретили смотреть друг другу в глаза дольше пяти секунд. Необычное требование связано с желанием руководства избежать неудобных ситуаций, которые могут привести к сексуальным домогательствам.

Помимо этого, актерам запретили приглашать коллег на свидание второй раз, если в первый было отказано. Также предупредили быть поосторожнее с объятиями и прикосновениями друг к другу. Все это своеобразный итог нашумевших скандалов о частых сексуальных домогательствах в Голливуде.