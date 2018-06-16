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Актерам запретили смотреть друг на друга
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Актерам запретили смотреть друг на друга 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Черное зеркало"
Членам съемочной группы известного сериала "Черное зеркало" запретили смотреть друг другу в глаза дольше пяти секунд. Необычное требование связано с желанием руководства избежать неудобных ситуаций, которые могут привести к сексуальным домогательствам.
Помимо этого, актерам запретили приглашать коллег на свидание второй раз, если в первый было отказано. Также предупредили быть поосторожнее с объятиями и прикосновениями друг к другу. Все это своеобразный итог нашумевших скандалов о частых сексуальных домогательствах в Голливуде.
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