Netflix спасает популярный сериал

От производства популярного сериала "Люцифер" отказалась компания Fox, в связи с чем участники проекта были вынуждены запустить в сети флешмоб, который призывал как можно больше людей обратить внимание на проблему и помочь спасти сериал. Поклонникам и самим актерам удалось осуществить задуманное и за дальнейшее производство сериала взялся потоковый сервис Netflix

Проекту предстоит теперь решить массу юридических вопросов, но люди, задействованные в нем, очень рады такому исходу вопроса.

Напомним, сто компания Fox прекратила работу с сериалом после трех сезонов в мае этого года. Когда состоится возобновление съемок, пока неизвестно.