История графа Монте-Кристо на новый лад 

На канале «ТВ Центр» начинается показ 32-серийного фильма о непростой судьбе героя, очень похожей на приключения графа Монте-Кристо, только в наше время. Смотрите сериал «Узнай меня, если сможешь» с понедельника, 18 июня, в 17:50. (Уточняем: 18 — 19 июня — в 17:50, 20 — 21 июня — в 17:55). На первой неделе вы увидите первые 8 серий фильма.
Мелодрама украинского производства 2014 года порадует поклонников этого жанра и хорошими актерами (Евгения Лоза, Иван Стебунов, Юрий Стоянов, Тимур Ефременков, Ярослав Жалнин, Ирина Розанова, Борис Щербаков, Сергей Перегудов, Сергей Жигунов), и любопытным сюжетом.
О чем надо знать перед эфиром?
- Сюжет сериала весьма непрост. 18-летний Илья Авдеев (Ярослав Жалнин) влюблен в девушку Алису (Евгения Лоза). Ее отец (Сергей Жигунов) заставляет дочь кокетничать с состоятельными мужчинами, которым потом приходится раскошеливаться за флирт с несовершеннолетней. Алиса вынуждена идти на поводу отца из-за сестры, больной лейкемией. Когда Илья по ложному обвинению в убийстве охранника и ограблении казино оказывается в тюрьме, Алиса выходит замуж за его друга Дениса (Сергей Перегудов). В тюрьме Авдеев попадает под опеку криминального авторитета Романа Архипова (Юрий Стоянов). Парень нужен бандиту как орудие мести, так как ограбленное казино принадлежало ему. Во время бунта и пожара в колонии по официальной версии заключенный Илья Авдеев погибает. На самом деле он, перенеся пластическую операцию, с новым лицом и документами оказывается на свободе, и теперь его зовут Никита Громов (Иван Стебунов)…
- Мелодрама «Узнай меня, если сможешь» — адаптация турецкого проекта «Эзель». Артист Иван Стебунов настолько серьезно подошел к роли, что посмотрел все 130 серий оригинала! Во время работы над проектом Стебунов был придирчив к сюжетным поворотам, которые прописаны сценаристами. Позже Иван вспоминал: «…У нас была свобода обсуждения, и мы, актеры, вместе с режиссером многое меняли. В общем, постоянно спорили со сценаристами».
- Роль криминального авторитета Романа Григорьевича сыграл Юрий Стоянов. Во время съемок в Киеве из-за сильных морозов артист очень сильно простудился. Однако, несмотря на дававшееся с трудом каждое слово в кадре (артист страдал от отека связок), он продолжал сниматься. И ни разу не сорвал график съемок!
- По сюжету история разворачивается в приморском городке. Съемки фильма проходили с 2013 по 2014 год. Летнюю натуру снимали в Крыму, остальное — в зимнем Киеве. По признанию режиссера Алексея Гусева, чтобы картина отличалась красивыми кадрами морских пейзажей, большинство сцен снимали на море, яхте и парусниках.
- В роли слепой мамы Ильи Авдеева снялась Ирина Розанова. Художники по гриму рассматривали варианты пластического грима или черных очков для Розановой. Однако Ирина настояла, что играть незрячую героиню будет с открытыми глазами.