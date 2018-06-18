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Ургант спародировал Крида в шоу «Холостяк»
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Ургант спародировал Крида в шоу «Холостяк» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: @urgantcom
Недавно Егор Крид вместе с Тимати посетили вечернее шоу Ивана Урганта. Телеведущий обсудил с рэперами их новый клип "Гучи", который вызвал волну негативных комментариев по поводу совместного творчества исполнителей.
Кроме того, Иван уделил внимание шоу "Холостяк" с Егором Кридом в главной роли. Проект, на котором молодому рэперу предстояло выбрать себе невесту, недавно завершился. Крид выбрал в невесты модель Дарью Клюкину, однако сразу после завершения съемок пара рассталась, чем очень опечалила своих поклонников. Егор никак не прокомментировал расставание, зато пошутил над бывшей возлюбленной и "отправил" ее участвовать в подобное шоу с Ольгой Бузовой.
Ургант же подготовил для Крида смешную пародию на финальные кадры шоу "Холостяк": в ней он оставил плачущую от счастья финалистку и вставил собственные признания в любви.
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