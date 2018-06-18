Ургант спародировал Крида в шоу «Холостяк»

Кроме того, Иван уделил внимание шоу "Холостяк" с Егором Кридом в главной роли. Проект, на котором молодому рэперу предстояло выбрать себе невесту, недавно завершился. Крид выбрал в невесты модель Дарью Клюкину , однако сразу после завершения съемок пара рассталась, чем очень опечалила своих поклонников. Егор никак не прокомментировал расставание, зато пошутил над бывшей возлюбленной и "отправил" ее участвовать в подобное шоу с Ольгой Бузовой.

Ургант же подготовил для Крида смешную пародию на финальные кадры шоу "Холостяк": в ней он оставил плачущую от счастья финалистку и вставил собственные признания в любви.