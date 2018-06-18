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Тест: помните ли вы рекламу 90-х?
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Тест: помните ли вы рекламу 90-х? 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из рекламы
Кажется, что раньше реклама была интереснее, чем сейчас, хоть и такая же навязчивая! Вероятно, это потому, что в 90-е народ еще не был пресыщен короткими видеороликами с запоминающимися фразами, которые крутили в перерывах между любимыми телепередачами. Кто-то смотрел рекламу до конца, а кто-то даже с нетерпением ждал новый ролик!
Конечно, если сегодня пересмотреть рекламу из прошлого, многие ролики могут показаться очень наивными, однако есть и такие, которые до сих пор интересно смотреть.
Попробуйте вспомнить, из какой рекламы эти слоганы и ставшие невероятно популярными фразы.
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