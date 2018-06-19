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Кто станет новым «Холостяком»
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Кто станет новым «Холостяком» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: @kirill_nagiev
Ходят слухи, что им может стать телеведущий Кирилл Нагиев или комики Тимур Каргинов и Антон Шастун.
Недавно закончился шестой сезон шоу "Холостяк" с Егором Кридом в главной роли. Молодой рэпер поднял рейтинги проекта и добавил шоу многочисленных поклонников. Теперь продюсерам "Холостяка" нужно найти нового героя, не менее яркого и харизматичного, чем Егор Крид.
На сегодняшний день главными претендентами на эту роль считаются stand-up комик Тимур Каргинов, герой программы "Импровизация" Антон Шастун и телеведущий Кирилл Нагиев.
А вот фанаты шоу уверены, что холостяком должен стать певец Дмитрий Билан. Его единственные публичные отношения закончились больше десяти лет назад, и поклонницы уверены: самое время найти Билану невесту.
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