Кто станет новым «Холостяком»

Недавно закончился шестой сезон шоу "Холостяк" с Егором Кридом в главной роли. Молодой рэпер поднял рейтинги проекта и добавил шоу многочисленных поклонников. Теперь продюсерам "Холостяка" нужно найти нового героя, не менее яркого и харизматичного, чем Егор Крид.

На сегодняшний день главными претендентами на эту роль считаются stand-up комик Тимур Каргинов, герой программы "Импровизация" Антон Шастун и телеведущий Кирилл Нагиев.

Публикация от Антон Шастун (@anton.shastoon) 8 Июн 2018 в 8:30 PDT

Публикация от Тимур Каргинов (@timurkarginov) 16 Ноя 2016 в 8:30 PST

Публикация от ♥️Kirill Nagiev♠️ (@kirill_nagiev) 27 Май 2018 в 7:29 PDT