Кто станет новым «Холостяком» 

Ходят слухи, что им может стать телеведущий Кирилл Нагиев или комики Тимур Каргинов и Антон Шастун.
Недавно закончился шестой сезон шоу "Холостяк" с Егором Кридом в главной роли. Молодой рэпер поднял рейтинги проекта и добавил шоу многочисленных поклонников. Теперь продюсерам "Холостяка" нужно найти нового героя, не менее яркого и харизматичного, чем Егор Крид.
На сегодняшний день главными претендентами на эту роль считаются stand-up комик Тимур Каргинов, герой программы "Импровизация" Антон Шастун и телеведущий Кирилл Нагиев.
А вот фанаты шоу уверены, что холостяком должен стать певец Дмитрий Билан. Его единственные публичные отношения закончились больше десяти лет назад, и поклонницы уверены: самое время найти Билану невесту.