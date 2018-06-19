Самые сексуальные блондинки из сериалов

Серена из «Сплетницы», мать драконов из «Игры престолов», главная спасательница Малибу в исполнении Памелы Андерсон и другие светлые головы наших любимых сериалов — в специальной подборке BeautyHack.

Серена ван дер Вудсен, «Сплетница»

Первая серия сериала вышла еще в 2007 году. С тех пор мы на протяжении пяти лет следили за хитросплетениями судеб богатых подростков с верхнего Ист-Сайда и отчаянно пытались понять, кто же из них настоящая сплетница.

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Одну из главных ролей в сериале сыграла Блейк Лайвли. Ее героиня — Серена ван дер Вудсен — несмотря на богатство и известность, сталкивается с совершенно обычными для подростков проблемами. На протяжении шести сезонов она пытается стать лучше, отказаться от вредных привычек, найти общий язык с мамой и выбрать идеального бойфренда — получается у Серены или нет, решайте сами.

Кстати, актрису утвердили на эту роль еще до кастинга — за это спасибо фанатам одноименной серии романов писательницы Сесили фон Зигесар.

Саманта Джонс, «Секс в большом городе»

С четверкой из «Секса в большом городе» вас знакомить не надо, но в подборку сексуальных блондинок идеально вписывается именно Саманта. Удивительно, что Ким Кэттролл поначалу отказывалась от роли, считая, что ее персонаж не будет интересен зрителям. Продюсеры сделали все, чтобы актриса согласилась, и Саманта в ее исполнении получилась очень эффектной, раскованной и яркой.

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Кому-то героиня запомнилась эксцентричными выходками, многочисленными мужчинами, войной за сумку Birkin и неудачным бьюти-экспериментом с химическим пилингом. Но мы полюбили Саманту за честность, прямолинейность и отличное чувство юмора даже в сложных жизненных ситуациях. Достаточно вспомнить, как на комплимент Шарлотты («Ты сегодня чудесно выглядишь!») героиня непринужденно отвечает: «Спасибо, у меня рак».

Дейенерис Таргариен, «Игра престолов»

Линия Дейенерис в сериале — неплохой пример того, как из девочки с наивными голубыми глазами и белокурыми локонами может вырасти настоящая королева. Полный титул героини мы писать не будем, но скажем, что образ Дейенерис продуман до деталей: с каждым сезоном она становится сильнее и увереннее в себе, а ее прическа — строже и сдержаннее (от платиновых кудряшек из первого сезона скоро не останется и следа!).

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На роль матери драконов изначально взяли британскую актрису Тамзин Мерчант, но пилотная серия провалилась в прокате. Режиссеры решили, что только Эмилия Кларк идеально подойдет на эту роль и не прогадали. Сама актриса до сих пор считает участие в сериале «Игра престолов» поворотным моментом в своей карьере.

Пенни, «Теория большого взрыва»

Пенни из «Теории большого взрыва» по праву может считаться самой привлекательной героиней сериала — особенно на фоне ее соседей-физиков. Еще одна особенность: ее фамилия держится в секрете — по крайней мере девичья, но обойдемся без спойлеров.

Роль в сериале принесла Кейли Куоко большую известность — за время съемок актриса успела выйти замуж и развестись, серьезно сломать ногу (из-за чего Пенни на некоторое время из официантки превратилась в бармена за стойкой) и снова обручиться.

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А вообще, Кейли признается, что несмотря на успех сериала, она всегда мечтала о роли в большом кино.

Мэдисон Монтгомери, «Американская история ужасов: Шабаш»

Третий сезон «Американской истории ужасов» посвятили теме колдовства. В специальной школе в Новом Орлеане группа юных ведьм учится защищать свой род, оказавшийся на грани исчезновения, от загадочных атак неизвестных мстителей. Как вы поняли, с «Зачарованными» сериал ничего общего не имеет.

Одну из ролей исполнила племянница Джулии Робертс — Эмма. Ее героиня — Мэдисон Монтгомери — не только идеально растушевывает smoky eyes, носит кожаные куртки с заклепками и сводит с ума парней, но и обладает суперспособностями (может поднять в воздух автобус!).

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Актриса не раз признавалась, что роли «плохих девчонок» ей удаются лучше других, а вдохновляется она образом Реджины Джордж из «Дрянных девчонок».

Иди Бритт, «Отчаянные домозяйки»

Некоторые считали Иди Бритт одной из домохозяек — то есть, главной героиней сериала. На самом деле персонаж изначально должен был быть второстепенным, но злодейка так понравилась зрителям, что Иди было решено включить в список регулярных героинь.

Николетт Шеридан , сыгравшая Иди, сначала пробовалась на совершенно противоположную роль примерной домохозяйки и матери Бри Ван де Камп, но режиссер сериала сказал: «Я вижу тебя только в роли Иди». В конце пятого сезона героиня погибает, и тут опять-таки вмешались создатели сериала: Николетт утверждает, что всему виной испортившиеся отношения на съемочной площадке, а продюсеры настаивают на том, что актриса слишком дорого им обходилась.

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Как бы то ни было, Николетт выиграла две награды Гильдии киноактеров США, а в 2005 году была номинирована на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Пайпер Чепмен, «Оранжевый — хит сезона»

Молодая девушка по имени Пайпер готовится к свадьбе, проводит время с друзьями и даже не догадывается, что совсем скоро ее посадят в тюрьму за преступление, которое она совершила десять лет назад. Там блондинка из благополучной семьи учится защищаться, пытается найти общий язык с преступницами и периодически даже неплохо проводит время.

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Интересно и то, что у героини есть реальный прототип — американка Пайпер Керман провела 13 месяцев в женской тюрьме, после чего выпустила автобиографический роман. Именно эта книга и вдохновила продюсеров на создание сериала.

Си Джей Паркер, «Спасатели Малибу»

У сериала 11 сезонов и захватывающие события в каждой серии, но все, что запомнилось зрителям — это бегущая по пляжу Памела Андерсон в красном купальнике. Наверное, именно благодаря этой сцене сериал занесли в Книгу рекордов Гиннесса как телешоу с самой большой аудиторией в мире и даже сняли ремейк в прошлом году.

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В съемках полнометражного фильма приняла участие и та самая спасательница Си Джей Паркер — куда же без нее?

Кэролайн Форбс, «Дневники вампира»

Кэролайн — типичная блондинка из фильмов про колледж: привлекательная, немного наивная и, конечно, же капитан группы поддержки в довесок. Во втором сезоне сериала все меняется — героиня становится вампиром, и жизнь перестает быть такой сладкой.

Для Кэндис Акколы, исполнившей роль Кэролайн, это не первая работа в сериале: актриса появлялась в ситкоме «Как я встретил вашу маму» и теленовеллах «Университет» и «Сверхъестественное».

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Карьеру актрисы Кэндис успешно совмещает с певческой деятельностью — выпустила альбом и написала несколько саундтреков к «Дневникам вампира».

Фелисити Смоук, «Стрела»

Обаятельной и сексуальной Фелисити скромная одежда и очки в широкой оправе не мешают сводить с ума главных героев — даже костюм супергероя не нужен. Но несмотря на свой ум (Фелисити — талантливый программист) и яркую внешность героиня постоянно попадает в неловкие ситуации — по-дурацки шутит, говорит много лишнего, чем и подкупает зрителей.

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