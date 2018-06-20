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Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»
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Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Мажор 2"
Поклонники сериала «Мажор», две части которого с большим успехом прошли на Первом канале, заговорили о продолжении истории сразу после выхода последней серии второго сезона.
С большим восторгом были приняты новости о том, что в конце прошлого лета в Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона, а уже в январе этого года Карина Разумовская, одна из исполнительниц главных ролей, объявила в своем микроблоге о завершении работы над очередной частью сериала.
Ждать осталось недолго: стало известно, что третий сезон «Мажора» поклонники увидят уже осенью этого года. Правда, о точной дате выхода сериала представители Первого канала пока предпочитают молчать.
Разумеется, сюжет «Мажора 3» держится в тайне. Информацию о сериале поклонники собирают буквально по крупицам. Известно, что вместо 12 серий, как это было в первых двух сезонах, зрители увидят целых 16 эпизодов с участием любимых героев. Кроме того, над проектом снова работал новый режиссер — Игорь Твердохлебов.
Также поклонники ждут от новых серий динамики и быстрого развития сюжета и, разумеется, появления на экранах главного героя в исполнении Павла Прилучного. Кстати, надо отметить, что все трюки, которыми, по слухам, изобилует фильм, актер исполнял сам.
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