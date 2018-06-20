Стало известно, когда выйдет третий сезон «Мажора»

Поклонники сериала «Мажор», две части которого с большим успехом прошли на Первом канале, заговорили о продолжении истории сразу после выхода последней серии второго сезона.

С большим восторгом были приняты новости о том, что в конце прошлого лета в Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона, а уже в январе этого года Карина Разумовская , одна из исполнительниц главных ролей, объявила в своем микроблоге о завершении работы над очередной частью сериала.

Ждать осталось недолго: стало известно, что третий сезон «Мажора» поклонники увидят уже осенью этого года. Правда, о точной дате выхода сериала представители Первого канала пока предпочитают молчать.

Разумеется, сюжет «Мажора 3» держится в тайне. Информацию о сериале поклонники собирают буквально по крупицам. Известно, что вместо 12 серий, как это было в первых двух сезонах, зрители увидят целых 16 эпизодов с участием любимых героев. Кроме того, над проектом снова работал новый режиссер — Игорь Твердохлебов

Также поклонники ждут от новых серий динамики и быстрого развития сюжета и, разумеется, появления на экранах главного героя в исполнении Павла Прилучного. Кстати, надо отметить, что все трюки, которыми, по слухам, изобилует фильм, актер исполнял сам.