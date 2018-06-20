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Во вселенной Star Trek появится новый сериал
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Во вселенной Star Trek появится новый сериал 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Star Trek
Вселенная Star Trek расширится еще одним сериалом.
По информации журнала Variety, кинокомпания CBS подписала контракт со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом.
Он является исполнительным продюссером, идейным вдохновителем и основным создателем телевизионного шоу Star Trek: Discovery (2017 — наст. вр.)
По контракту предусмотрено создание новых телешоу, сериалов и мультфильмов.
Оригинальный сериал шел на телевидении в период с 1966 по 1969 годы. В центре сюжета — команда космического корабля "Энтерпрайз", бороздящего просторы Вселенной и иследующего новые цивилизации и миры.
Впоследствии про героев сериала было снято порядка 10 художественных фильмов.
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