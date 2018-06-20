Во вселенной Star Trek появится новый сериал

Вселенная Star Trek расширится еще одним сериалом.

По информации журнала Variety, кинокомпания CBS подписала контракт со сценаристом и режиссером Алексом Куртцманом

Он является исполнительным продюссером, идейным вдохновителем и основным создателем телевизионного шоу Star Trek: Discovery (2017 — наст. вр.)

По контракту предусмотрено создание новых телешоу, сериалов и мультфильмов.

Оригинальный сериал шел на телевидении в период с 1966 по 1969 годы. В центре сюжета — команда космического корабля "Энтерпрайз", бороздящего просторы Вселенной и иследующего новые цивилизации и миры.

Впоследствии про героев сериала было снято порядка 10 художественных фильмов.