В телешоу развенчают расхожие мифы о еде

После шести вечера есть нельзя. Оказывается, в настоящее время этот принцип переживает новый бум на Западе. Только теперь это называется «интервальным голоданием».

30 июня в 11:10 на Первом канале нас ждет маленькая гастрономическая сенсация. Все совсем не так, как мы думали! Во всяком случае, если речь идет о мучном и сладком…

«Мучное вредно, нельзя есть после шести, молоко нельзя пить взрослым, от сладкого толстеют». Уфф! Мы живем с этими истинами много лет. И слепо им следуем. В результате — покупаем продукты, которые стоят дороже. Портим желудок, сажаем сердце и убиваем иммунитет. По последним данным ученых и врачей, все эти теории про еду на самом деле… вредны для здоровья. На Первом канале разберут самые популярные из них и в конце программы назовут самые опасные заблуждения.

Теория №1 — Употребление мучных изделий приводит к лишнему весу, воспалению в организме.

Давайте разберемся, как сказывается эта теория на нас? Во-первых, многие перестают есть хлеб. И не только из-за фигуры. Они считают, что хлеб «засоряет» организм. Так ли это? К чему может привести полный отказ от мучного? Злаковые продукты — одни из главных источников витамина В, который регулирует функции нашей нервной системы и обеспечивает защиту от стрессов. А сотрудники испанского Университета Наварры выяснили, что хлеб, наоборот, помогает контролировать вес. Какой же хлеб помогает похудеть? Об этом и пойдет речь в программе.

Как еще теория о вреде мучного сказалась на нас? Да очень просто. Хлеб стали есть меньше, соответственно, производители стали придумывать уловки, как сделать так, чтобы хлеб снова начали покупать. Например, стали добавлять в хлеб сахар. И современным покупателям неосознанно очень нравится этот вкус. В программе расскажут, с чем можно и нужно есть хлеб, а с чем — нежелательно.

Теория №2 — Молочные продукты взрослым приносят лишь вред.

Для начала разберемся, нужны ли взрослым молочные продукты? Молоко — это не просто напиток, а источник белков, жиров, углеводов и кальция, витаминов групп А, В, С и микроэлементов. Понятно, это — плюс. Теперь разберемся, вредят ли они взрослому? Все молочные продукты содержат казеин, который способствует образованию камней. Так ли это? Узнаем.

Кроме того, в молоке содержится лактоза, молочный сахар, который усваивается не всеми. Так ли это? Обратимся в Центр питания и выясним, что действительно примерно у половины взрослого населения России наблюдается лактозная непереносимость. Но есть выход: производители выпускают молоко «без лактозы». В НИИ молочной промышленности выясним, что в молоко на стадии производства добавляют фермент, который расщепляет лактозу уже в продукте, и оно становится безлактозным. Правда, это молоко стоит дороже обычного. Что делать, если вы не готовы переплачивать? Выход — покупать кисломолочные продукты. Кефир, творог, йогурт почти не содержат лактозу.

Теория №3 — После шести вечера есть нельзя.

Оказывается, в настоящее время этот принцип переживает новый бум на Западе. Только теперь это называется «интервальным голоданием». Обратимся к иностранным экспертам, которые выступают за него. Они утверждают, что при таком питании можно похудеть. Это плюс. Но безопасно ли это? Вот об этом и пойдет речь.

Теория №4 — Сладкое вредно.

Вроде бы с этим не поспоришь. Сегодня даже дети знают: чем меньше сахара в рационе, тем лучше. Но все ли так просто? Например, в научных статьях за рубежом регулярно появляются исследования, которые подтверждают пользу шоколада. А ведь это тоже сладость! И даже ученые немецкого Института питания и здоровья доказали, что он помогает худеть. Но о каком шоколаде идет речь? Правильно, вы догадались — о темном шоколаде с содержанием какао 70% и выше. Сколько шоколада можно есть в день? Выясним у наших экспертов. Но нужно помнить, это должен быть горький шоколад, в котором основные ингредиенты — только натуральные. Кроме того, некоторые диетологи советуют своим пациентам есть… мороженое. Это достаточно полноценный перекус в течение дня. Мороженое положительно влияет на процесс сжигания жировых отложений. Но о каком мороженом идет речь? Об этом и многом другом вы узнаете из нового выпуска «Теории заговора».