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Amazon создаст мультсериал по комиксу «Неуязвимый»
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Amazon создаст мультсериал по комиксу «Неуязвимый» 

Киноафиша 12 часов назад
Фото: Киноафиша
Стриминговый сервис Amazon, который вовсю наступает на пятки своему главному, но пока, к сожалению, не достижимому конкуренту — Netflix, готовится к созданию нового мультсериала про супергероя, в основу которого ляжет комикс «Неуязвимый».
Автором комикса является Роберт Киркман, хорошо известный по «Ходячим мертвецам», которые также стали основой популярного телесериала.
«Неуязвимый» рассказывает о подростке Марке Грэйсоне, чей отец — культовый и самый великий супергерой в мире. До 17 лет у Марка не было сверхспособностей, однако после своего дня рождения он понимает, что тоже обладает супергеройской силой.
Известно, что в мультсериале будет 8 эпизодов и пока в работе находится лишь один сезон. Будет ли у «Неуязвимого» продолжение, зависит от рейтингов и реакции зрителей.
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