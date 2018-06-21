Amazon создаст мультсериал по комиксу «Неуязвимый»

Стриминговый сервис Amazon , который вовсю наступает на пятки своему главному, но пока, к сожалению, не достижимому конкуренту — Netflix , готовится к созданию нового мультсериала про супергероя, в основу которого ляжет комикс «Неуязвимый».

Автором комикса является Роберт Киркман , хорошо известный по «Ходячим мертвецам», которые также стали основой популярного телесериала.

«Неуязвимый» рассказывает о подростке Марке Грэйсоне, чей отец — культовый и самый великий супергерой в мире. До 17 лет у Марка не было сверхспособностей, однако после своего дня рождения он понимает, что тоже обладает супергеройской силой.

Известно, что в мультсериале будет 8 эпизодов и пока в работе находится лишь один сезон. Будет ли у «Неуязвимого» продолжение, зависит от рейтингов и реакции зрителей.