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Мультсериал «Дарья» хотят перезапустить
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Мультсериал «Дарья» хотят перезапустить 

Рамблер 5 часов назад
Фото: мультсериал "Дарья"
В этом году 1 августа MTV исполняется 35 лет. В честь знаменательной даты телеканал решил перезапустить свои шоу, которые глава компании Крис Маккарти называет «самой большой молодежной библиотекой в истории телевидения».
Музыкальный телеканал создал компанию MTV Studios, которая и займется перезапуском старых и любимых зрителями сериалов MTV.
Как сообщает The Hollywood Reporter, первыми кандидатами на перезапуск стали «Дарья», «Невозможное возможно», «Реальный мир» и «Эон Флакс».
Оригинальное шоу «Дарья» на MTV шло пять лет (с 1997 по 2002 годы). Главная героиня — второстепенный персонаж из другого популярного мультсериала «Бивис и Баттхед». Она настолько полюбилась зрителям, что получила свой спин-офф.
Новый перезапущенный сериал получит называние «Дарья и Джоди». Всем знакомая Дарья Моргендорфер в своей несравненной саркастичной манере будет обсуждать актуальные проблемы со своей подругой Джоди Лэндон. Сценаристы пока никак не прокомментировали исчезновение Джейн, которая была лучшей подругой Дарьи в оригинальном мультсериале.
Всего за 35 лет существования телеканала MTV было создано более чем 200 различных шоу.
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