Мультсериал «Дарья» хотят перезапустить

В этом году 1 августа MTV исполняется 35 лет. В честь знаменательной даты телеканал решил перезапустить свои шоу, которые глава компании Крис Маккарти называет «самой большой молодежной библиотекой в истории телевидения».

Музыкальный телеканал создал компанию MTV Studios, которая и займется перезапуском старых и любимых зрителями сериалов MTV.

Как сообщает The Hollywood Reporter, первыми кандидатами на перезапуск стали «Дарья», «Невозможное возможно», «Реальный мир» и «Эон Флакс».

Оригинальное шоу «Дарья» на MTV шло пять лет (с 1997 по 2002 годы). Главная героиня — второстепенный персонаж из другого популярного мультсериала «Бивис и Баттхед». Она настолько полюбилась зрителям, что получила свой спин-офф.

Новый перезапущенный сериал получит называние «Дарья и Джоди». Всем знакомая Дарья Моргендорфер в своей несравненной саркастичной манере будет обсуждать актуальные проблемы со своей подругой Джоди Лэндон. Сценаристы пока никак не прокомментировали исчезновение Джейн, которая была лучшей подругой Дарьи в оригинальном мультсериале.

Всего за 35 лет существования телеканала MTV было создано более чем 200 различных шоу.