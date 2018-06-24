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Ургант и Зверь спели самую летнюю песню
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Ургант и Зверь спели самую летнюю песню 

Деловое сообщество 16 часов назад
Фото: Экспресс-газета
Лидер группы «Звери» Роман Билык записал трек вместе с Иваном Ургантом. Как пишет donday, в выпуске передачи «Вечерний Ургант» уроженец Таганрога исполнил трек «Лето». Песня Майка Науменко в исполнении Ромы сейчас звучит постоянно, именно она стала саундтреком к фильму Кирилла Серебренникова «Лето», посвященного творчеству Виктора Цоя.
Выбор трека неслучаен, таким символическим образом Иван Ургант попрощался со зрителями до сентября. Творческий коллектив программы уходит на летние каникулы, и песня «Лето» стала финалом передачи.
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