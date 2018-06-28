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Отец проклял звезду «Дома-2» из-за бесстыдства
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Отец проклял звезду «Дома-2» из-за бесстыдства 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: @katrina_sskutochka
Эффектная 25-летняя Катерина Скютте полюбилась зрителям с первого дня пребывания на скандальном реалити-шоу. До прихода туда она работала учителем французского языка. Теперь же строит любовь перед камерами на виду у всей страны.
Столь радикальные перемены в жизни Катерины не лучшим образом сказались на ее отношениях с отцом. Он ее проклял.
"Папа не хочет, чтобы я здесь находилась, — плачет Скютте. — Это серьезный человек, который является одним из начальников крупного строительного предприятия. Он против, чтобы я жила на "Доме-2" и кому-то что-то доказывала с экрана. Когда узнал, что я сюда попала, с его стороны были одни маты. Я неоднократно пыталась с ним поговорить, но отец отказывался, и даже с мамой какое-то время не общался".
Катерина признается, что с детства росла в строгости.
"Отец меня с детства очень контролировал, — признается девушка. — Даже когда я была маленькой, мог несколько дней со мной не разговаривать, отвозил к бабушке за какие-то проступки. Папа постоянно говорил, что я скучная, критиковал. Кроме того, он не может смериться, что я стала украшать свое тело татуировками. После первой отец полгода со мной разговаривал. А когда я продолжила украшать себя, стал грубо со мной обращаться, не давал денег на карманные расходы, говорил, что надо мной люди смеются, что у меня уродское тело. Папа до сих пор стесняется меня, единственную дочь, показывать друзьям".
Отца Скютте можно понять — он ведь и представить не мог, что его кровиночка, которая росла домашней девочкой и была отличницей в школе, теперь будет раздвигать ноги на виду у всей страны и то и дело менять партнеров.

Поговорю-ка с собой сегодня о том, как я не люблю мелких тумбочек с пуговками для дизайнерского шитья, вместо глаз. Я, конечно, ввиду своей неиссякаемой доброты понимаю, что любить надо всех и природа не готова была обсудить с Боженькой ВСЕ задуманные проделки человечества, но тем не менее. Эти маленькие гаврики всегда ютятся под царскими ногами… всегда медлительны и врезаются (особенно, когда очи не могут охватить весь спектр пространства), а зачастую, насколько подсказывает мне опыт моего бытия, люди с глазками с муравьиную жопку очень-очень лицемерны и скользкие и общаясь с такими малютками, ты скользишь по горке вниз и упираешься в сугроб, кой уже был заготован!🤷🏼‍♀️

Публикация от  Катерина Скютте (@katrina_sskutochka)

"Мы уже давно не разговаривали по душам",
— цитирует Катю журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". Но она не теряет надежды помириться с папой-ханжой.
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