Ещё
Назван лучший новый сериал полугодия
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ночная смена
Комедия
Купить билет

Назван лучший новый сериал полугодия 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Портал Mashable составил список лучших сериалов, телевизионная премьера которых состоялась в первой половине 2018 года.
Лидером рейтинга стало шоу «Поза». События сериала происходят в Нью-Йорке 1987 года. Он рассказывает о группе артистов-транссексуалов, которые живут обычной жизнью, но жаждут признания и успеха. Главные роли исполнили Эван Питерс, Кейт Мара и Джеймс Ван Дер Бик. Премьера «Позы» состоялась 3 июня.
На втором месте — драматическая комедия «Барри» — о бывшем военном, работающим киллером (Билл Хейдер). Волей случая он начинает ходить в любительский кружок актерского мастерства. Третью строчку занял триллер «Убивая Еву» о еще одном наемном убийце, женщине Вилланель с русскими корнями.
В топ-10 также вошли сериалы «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи» и вторая часть «Американской истории преступлений», посвященная убийству Джанни Версаче. Завершает рейтинг реалити-шоу «Натурал глазами гея», в котором пять стилистов гомосексуальной ориентации меняют внешний вид жителей Атланты.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подмены, которые почти никто не заметил
Знаменитости, загубившие карьеру одной ролью10
Звезда «Битвы экстрасенсов» разоблачила шоу78
Запрещенный 15 лет назад фильм выйдет на экраны9
Качки в кино: до и после Шварценеггера
Видео
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
01:13
Отрывок из сказки «Джим Пуговка и машинист Лукас»
Кино
03:37
Маликов и Витя АК-47 записали совместный трек
Концерты
02:47
В Сети появился русский трейлер «Хищника»
Кино
05:07
Басков стал принцем и сел на коня
Концерты
18:50
Культовые фильмы, снятые за копейки
Кино
08:24
Киногерои, которые сильно отличаются от прототипов
Кино
11:14
Подмены, которые почти никто не заметил
Кино
07:53
Как кино заинтересовалось футболом
Кино
02:59
Зачем переименовали «Большую перемену»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение