Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов» 

Последний сезон одного из самых рейтинговых сериалов в истории выйдет только в следующем году, а сыгравшая в нем одну из самых ярких ролей актриса уже попрощалась с культовой сагой. Эмилии Кларк ужасно переживает из-за того, что ей на любимейшем проекте осталось работать всего ничего. Своими чувствами Дейенерис Таргариен поделилась с подписчиками в Instagram.
«Запрыгнула на лодку и плыву к острову (в Ирландию, где сейчас проходят финальные съемки сериала. — Прим. Wday.ru), чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти десять лет. Это было настоящее приключение! Game of Thrones, спасибо за жизнь, которую я даже и не мечтала прожить, и за семью, по которой я всегда буду скучать», — написала она в своем аккаунте.
Поклонники тоже ответили эмоционально — вовсю благодарят 31-летнюю британку за блестящую работу и отмечают, что в образе Дейенерис никого, кроме Эмилии, и не представляют.
И, само собой, гадают, чем же закончится для нее битва за Вестерос: одни уверены, что именно она победит в войне за Железный трон, другие ставят на то, что для «матери драконов» все в итоге обернется смертью. Впрочем, и те и другие надеются, что, как бы ни сложилась ее, она еще успеет насладиться романом с Джоном Сноу (в исполнении Кита Харингтона), пленившим ее сердце.