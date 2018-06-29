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Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»
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Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов» 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Последний сезон одного из самых рейтинговых сериалов в истории выйдет только в следующем году, а сыгравшая в нем одну из самых ярких ролей актриса уже попрощалась с культовой сагой. Эмилии Кларк ужасно переживает из-за того, что ей на любимейшем проекте осталось работать всего ничего. Своими чувствами Дейенерис Таргариен поделилась с подписчиками в Instagram.
«Запрыгнула на лодку и плыву к острову (в Ирландию, где сейчас проходят финальные съемки сериала. — Прим. Wday.ru), чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти десять лет. Это было настоящее приключение! Game of Thrones, спасибо за жизнь, которую я даже и не мечтала прожить, и за семью, по которой я всегда буду скучать», — написала она в своем аккаунте.

Публикация от @emilia_clarke

Поклонники тоже ответили эмоционально — вовсю благодарят 31-летнюю британку за блестящую работу и отмечают, что в образе Дейенерис никого, кроме Эмилии, и не представляют.
И, само собой, гадают, чем же закончится для нее битва за Вестерос: одни уверены, что именно она победит в войне за Железный трон, другие ставят на то, что для «матери драконов» все в итоге обернется смертью. Впрочем, и те и другие надеются, что, как бы ни сложилась ее, она еще успеет насладиться романом с Джоном Сноу (в исполнении Кита Харингтона), пленившим ее сердце.
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