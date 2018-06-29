Эмилия Кларк попрощалась с «Игрой престолов»

Последний сезон одного из самых рейтинговых сериалов в истории выйдет только в следующем году, а сыгравшая в нем одну из самых ярких ролей актриса уже попрощалась с культовой сагой. Эмилии Кларк ужасно переживает из-за того, что ей на любимейшем проекте осталось работать всего ничего. Своими чувствами Дейенерис Таргариен поделилась с подписчиками в Instagram.

Публикация от @emilia_clarke 17 Июн 2018 в 12:23 PDT «Запрыгнула на лодку и плыву к острову (в Ирландию, где сейчас проходят финальные съемки сериала. — Прим. Wday.ru ), чтобы попрощаться с землей, которая была моим домом почти десять лет. Это было настоящее приключение! Game of Thrones, спасибо за жизнь, которую я даже и не мечтала прожить, и за семью, по которой я всегда буду скучать», — написала она в своем аккаунте.

Поклонники тоже ответили эмоционально — вовсю благодарят 31-летнюю британку за блестящую работу и отмечают, что в образе Дейенерис никого, кроме Эмилии, и не представляют.