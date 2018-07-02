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Премьеры месяца: 3 новых сериала
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Премьеры месяца: 3 новых сериала 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: ivi.ru
Летний сезон не особенно щедр на новинки, поэтому сегодня рассказываем сразу обо всех июльских премьерах, заслуживающих вашего внимания.

Острые предметы / Sharp objects

Дата премьеры: 8 июля
Канал: HBO, США В ролях: Эми Адамс, Патришия Кларксон, Крис Мессина, Элизабет Перкинс, Мэтт Крэйвен
Кадр из сериала "Острые предметы"
О чем: экранизация одноименного бестселлера Гиллиан Флинн рассказывает о журналистке Камилле Прикер, которая по заданию редакции отправляется в родной город, чтобы расследовать загадочное убийство двух маленьких девочек. Возвращение в родные края становится для Камиллы вызовом, брошенным давно забытым внутренним демонам.
Кому смотреть: всем, кто хочет чего-нибудь в духе «Исчезнувшей» и «Большой маленькой лжи».

Аванпост / The Outpost

Дата премьеры: 10 июля
Канал: The CW, США В ролях: Джессика Грин, Имоджен Уотерхаус, Ананг Десаи, Эндрю Ховард, Робин Малкольм, Филип Броди
Кадр из сериала "Аванпост"
О чем: молодая девушка Тэлон оказывается единственной выжившей из расы Чернокровых после резни, устроенной наемниками в ее родной деревне. Чтобы отомстить за смерть близких, она отправляется на край цивилизации. По пути Тэлон обнаруживает в себе сверхъестественные силы, которыми ей предстоит научиться управлять.
Кому смотреть: поклонникам сильных и независимых женских персонажей и любителям фэнтезийных драм.

Касл-Рок / Castle Rock

Дата премьеры: 25 июля
Канал: Hulu, США В ролях: Андре Холлэнд, Джейн Леви, Сисси Спейсек, Мелани Лински, Билл Скарсгард
Кадр из сериала "Касл-Рок"
О чем: события детективного сериала, спродюсированного Джей Джей Абрамсом, происходят в небольшом вымышленном городке, затерянном в лесах штата Мэн. Именно здесь разворачивается действие большинства сюжетов книг «Короля ужасов», и именно в этом городе должна состояться решающая битва сил тьмы и света.
Кому смотреть: фанатам творчества Стивена Кинга и просто любителям хорошего детектива.
Также в этом месяце с новыми сезонами в эфир вернутся семейная драма «Энн» (6 июля), историческая мелодрама «Куртизанки» (12 июля) и сверхпопулярная тюремная сага «Оранжевый — хит сезона» (27 июля).
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