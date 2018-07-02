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Раскрыта главная тайна нового сезона «Ивановых»
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Раскрыта главная тайна нового сезона «Ивановых» 

Дни.ру 19 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"
Футболист Ваня станет рэпером, герой Трескунова — мачо, а Уколова покроется татуировками. Стартовали съемки третьего сезона сериала "Ивановы-Ивановы".
Образ ботаника Семену Трескунову изрядно надоел. Так что актер рад повороту сюжета сериала: он признается, что "ходить три сезона в одних и тех же штанах" — скучно. Сценаристы, по словам Семена, придумали классный ход.
"Всегда хочется каких-то трансформаций, особенно если ты всю жизнь ботаник. И в этот раз был задуман глобальный рестайлинг, который мне очень нравится",
— говорит артист. В итоге его героя в первый же день съемок стильно подстригли и он превратился в настоящего мачо.
Татуировки на шее и пальцах Анне Уколовой совсем не нравятся. Актриса утешается тем, что рисунки на теле — временные и только для съемок. В реальной жизни украшать себя татушками она не планирует.
"Сделала исключение только ради одной серии, в которой Дед решил пофантазировать, а в остальном внешний вид героини остается прежним: все-таки хочется, чтобы зритель узнавал Лиду по знаковой челочке",
— комментирует изменения имиджа Уколова.
У Анны нет своей страницы в соцсетях, хотя фанаты постоянно просят ее зарегистрироваться. Уколова вообще скептически относится к интернету — отмечает, что в ее семье не принято убивать время, уставившись в телефон. Однако по сюжету сериала ей придется стать активным блогером.
Совсем иной взгляд на соцсети у знаменитого Деда — актера Юрия Ицкова. Он уже давно имеет странички в соцсетях, регулярно выкладывает новые фотографии и новости из жизни. Ицков признается, что с удовольствие общается с поклонниками.
Лехе — герою Михаила Трухина — предстоят трудные испытания. Ему предстоит собрать футбольную команду и показать своим сыновьям, как виртуозно он владеет мячом. Кроме того, актеру придется стрелять из лука и кататься на сигвее. Последнее, как говорит Трухин, оказалось весьма увлекательным занятием, пишет "Собеседник".
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