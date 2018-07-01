Охлобыстин рассказал о съемках сериала «Ростов»

Действие многосерийного фильма разворачивается в 1920 году. Гражданская война близится к окончанию: белогвардейцы проигрывают битву за Ростов-на-Дону и отступают на юг, оставляя город Красной армии и разрастающемуся бандитизму. В центре сюжета — Иван Козырев по кличке Козырь (Артур Смольянинов). В прошлом он вор-рецидивист. Но бывший преступник принял новую власть и вернулся в город, чтобы навести тут порядок. Его назначают начальником сформированного отдела уголовного розыска. Руководство считает, что лишь Козырев способен очистить Ростов от преступности, ведь он, как никто, знает изнутри воровской мир.

Работа над сериалом кипит в Ярославле. В здании на площади Челюскинцев (это историческая постройка конца XVIII века, и она не менялась с того времени) когда-то располагалась жандармерия. Тут снимают все сцены, связанные с работой первого следственного отдела советского Ростова. Мостовая у здания засыпана песком, рядом стоят продовольственные киоски, висят афиши концертов.

— Историческое кино снимать всегда сложнее, чем современное, потому что в кадр могут попасть любые атрибуты нашего времени: и пластиковые окна, и лавочки, и рекламные щиты, — рассказывает режиссер Павел Дроздов . — Поэтому художникам приходится проводить большую работу для того, чтобы все в кадре соответствовало 1920 году. Главный герой Козырь — харизматичный. Он сознательно делает выбор, понимая, что идет против своей прошлой жизни. Это образ сильного и уверенного в себе мужчины. Артур и в жизни старается не выпадать из своего образа. У его персонажа произойдет серьезная драма, которая превратит Козыря в убитого горем человека, но потом он вновь вернется к жизни. А после свадьбы с учительницей дворянского происхождения ( Софья Ардова ) бывший вор станет другим человеком.

Специально для роли Артур отрастил усы. Наш художник по гриму выложил фото Смольянинова в соцсети, после чего кто-то из коллег написал: «Надо бы усы клеить ниже».

Иван Охлобыстин играет Котелка. Его герой — яркий персонаж, бандит — эдакий педант, аккуратист, не расстается со шляпой-котелком, из-за чего и получил такую кличку. Он жестокий, не признающий никакую власть — анархист в чистом виде.

Когда готовились к съемкам, я попросил артистов пересмотреть фильм «Тихий Дон», послушать говор персонажей, понаблюдать за их общением, которые тонко подметил режиссер Сергей Герасимов

В фильме будет много трюковых сцен: скачки на лошадях, автомобили, погони, драки. Смольянинов, а также его коллеги Алексей Барабаш Александр Головин все трюки выполняют сами. Кстати, съемки проходят в разгар чемпионата мира по футболу. И в паузах Смольянинов садится на стул, берет планшет и смотрит матчи вместе с Алексеем Барабашем.

— Персонаж у меня интересный, многогранный, — признается Барабаш. — Это бывший белогвардейский офицер, который тоскует по прежней жизни, по царской России. Он устраивает подполье белого движения, хочет совершить революцию. Объединяет беспризорников, обучает их стрельбе, борьбе и в то же время он является начальником ростовской ЧК (чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. — Прим. «Антенны») — ведет двойную игру. Это отчаянный идейный борец, который пойдет на все, и на убийство тоже, чтобы вернуть прежнее время. Он бывает невероятно жесток, но он — фанат, одержимый идеей, и я его оправдываю, без этого сыграть такого героя невозможно. Он прописан как плохой человек, но мне надо показать его хорошим, чтобы он стал интересен зрителю. По роли мне приходится стрелять, с этим проблем нет: раньше я был охотником. Но лет шесть назад подстрелил косулю, и когда подошел к ней, у нее из глаза текла слеза… Увиденное меня настолько прошибло, что после этого не только ни разу не охотился, но даже перестал есть мясо.

— У нас замечательная команда, — подмечает Александр Головин. — Говорят, что форма мне идет. Мой герой, моряк, — правая рука Козыря: рубаха-парень, открытый, душевный, хорошо разбирается в технике и любит девушек.

Костюмеры специально сшили для проекта одежду, часть взяли напрокат. В то время дворяне носили рубашки с высоким воротом, актерам было некомфортно работать в них на площадке, тогда воротники чуть укоротили. Гимнастерка Смольянинова сделана из суровой грубой ткани, артист жаловался, что она «колючая. Вышли из положения просто: предложили Артуру надеть под нее футболку.

Многие персонажи „Ростова“ имеют уголовное прошлое, а значит, и татуировки.

— Мы внимательно изучали ту эпоху, — рассказывает ассистент художника по гриму Марина Евланова. — Подняли старые архивы с черно-белыми фотографиям заключенных, на них часто отображали и татуировки. По ним сделали рисунки-наклейки для пальцев, груди, запястий. Каждое тату о чем-то говорит. Некоторые связаны с религиозной жизнью: „Меня судить будет только Бог“. Наклейка „сердце с кинжалом“ означала кровавого убийцу, на ней обычно была надпись „Мир. Меня изменит расстрел“. Коты и кошки говорили, что обладатель таких татуировок — постоянный сиделец, с короткими перерывами находился на зоне. У Артура наклейка „трефовый туз“ на безымянном пальце правой руки. И еще „череп в кресте“, означающий, что он лидер.

Съемки сериала „Ростов“ пройдут не только в Ярославле, но и на улицах городов Данилова, Костромы и Тутаева. Завершить работу над многосерийным фильмом планируется в конце сентября 2018 года.