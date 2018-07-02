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Тернер рассказала о финале «Игры престолов»
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Финал «Игры престолов»: самый жестокий в истории 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон «Игры престолов» станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала. Ее слова передает Esquire.
«Это же "Игра престолов". Она станет еще кровавей, там будет больше смертей, она будет эмоциональнее и напряженнее всех предыдущих частей»,
— призналась Тернер.
Актриса добавила, что обрадовалась тому, как завершается история ее персонажа, Сансы Старк.
«Я всегда чувствовала, что она учится и приспосабливается. И в какой то момент это должно было превратить ее в воительницу. Я была крайне довольна, когда это произошло, и я очень рада тому, как развернулась ее сюжетная линия»,
— поведала Тернер.
В июне актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в сериале Джейме Ланнистера, высказался о фанатской теории о концовке «Игры престолов», согласно которой его персонаж убивает свою сестру Серсею. Артист засомневался, что напряжение между героями может вырасти в открытое противостояние, как предполагали поклонники.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Премьера восьмой, финальной части запланирована на весну 2019 года.
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