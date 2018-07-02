Светлаков станет ведущим шоу на СТС 

Юморист, актер и шоумен Сергей Светлаков возглавит обновленное телешоу "Слава Богу, ты пришёл!", которое возвращается в эфир телеканала СТС спустя 8 лет.
Инициатором и креативным продюсером шоу стал юморист Александр Незлобин. Он уверен, что участие Светлакова позволит привлечь не только прежних поклонников программы, но и новую молодежную аудиторию.
Работа над перезапуском шоу началась с 1 июля, а увидеть свежий выпуск можно будет осенью, когда начнется новый телесезон.
Сергей Светлаков рассказал, что сам когда-то был участником этого шоу и пообещал, что судить будет честно, ведь именно ему придется оценивать выступления своих коллег и друзей.
Впервые развлекательная передача вышла в эфир 12 лет назад, в 2006 году, а ее ведущим был Михаил Шац. В кресле судьи побывали Вадим Галыгин, Александр Цекало, Андрей Ургант и другие знаменитости.
По задумке продюсеров, новое шоу будет более динамичным, современным и масштабным.
По правилам программы, гости принимают участия в четырех персональных импровизациях и одной общей. После этого судья называет победителя и вручает ему приз в виде двери. Вероятно, в новом шоу правила могут слегка изменить.