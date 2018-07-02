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5 сериалов, которые выйдут осенью
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5 сериалов, которые выйдут осенью 

SNCmedia.ru 17 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Детство Шелдона"
Приближающуюся осень сложно назвать богатой на сериальные новинки. В основном, продюсеры решили сделать ставки на то, что уже пользуется успехом. Так что, как говорится, keep calm and save the date.

Детство Шелдона (2 сезон)

Создатели «Теории Большого взрыва» вовремя сообразили, что за 12 сезонов их аудитория выросла вместе с героями, и решили запустить новый проект, но на этот раз о детстве центрального персонажа — Шелдона Купера.
Кадр из сериала "Детство Шелдона"
Первый сезон зашел на ура, поэтому сериал продлили на второй, премьера которого состоится 16 октября на канале CBS. Авторы сценария обещают, что в новых эпизодах маленький гений снова найдет, чем вас удивить.

Настоящий детектив (3 сезон)

Переживать осеннюю депрессию будет куда приятнее с третьим сезоном сериала «Настоящий детектив». На этот раз действие развернется в небольшом местечке Озарк. Вместе с главными героями вам предстоит расследовать ужасное преступление, которое уходит корнями в далекое прошлое.
Кадр из фильма "Настоящий детектив"
Применять чудеса индукции и дедукции теперь придется оскароносному актеру Махершале Али, ставшему популярным после выхода драмы «Лунный свет». Именно ему досталась главная роль в третьем сезоне проекта.

Очень странные дела (3 сезон)

В конце октября премьерой нового сезона порадуют создатели «Очень странных дел». Основной каст, если верить СМИ, останется прежним, но не исключено, что появятся и новые герои. На этот раз зрители будут следить за приключениями школьников во время летних каникул.
Кадр из сериала "Очень странные дела"
Так что, готовьтесь наблюдать за романтическими отношениями между Майком и Одиннадцатой и Лукасом и Макс.

Нарко (4 сезон)

Продолжение получит и криминальная драма «Нарко». Подробности сюжета пока не раскрываются, а в разговоре с представителями медиа создатели ограничиваются лишь расплывчатыми формулировками.
Кадр из сериала "Нарко"
«Точно известно, что в новом сезоне будет 10 эпизодов, а зрители ждут неожиданные сюжетные повороты и новые персонажи», — приводят журналисты слова продюсеров проекта. Что ж, надеемся, в новых эпизодах Пабло Эскобар раскроется с новой стороны.

Американская история ужасов (8 сезон)

Эмма Робертс и Таисса Фармига вновь напомнят о себе этой осенью. Девушки презентуют новый, восьмой сезон сериала «Американская история ужасов».
Кадр из сериала "Американская история ужасов"
«Ведьмы снова будут в тренде в этом сентябре», — уверяет создатель и идейный вдохновитель проекта Райан Мерфи. В свежих сериях героини перенесутся в будущее: действие будет происходить в 2019 году в пострадавшей от ядерного удара Аризоне.
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