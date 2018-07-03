Что мы знаем о третьем сезоне «Мира Дикого запада»

Второй сезон «Мира дикого Запада» закончился на интригующей ноте — «Долина» оказалась совсем не тем, о чем мы думали, часть хостов получила вечный покой, а Долорес вырвалась в мир людей и начала работать над коварным планом истребления человечества. Хотя последнее, конечно, можно было предвидеть. Пусть до третьего сезона еще остается много времени, мы уже начинаем теоретизировать над его сюжетом и возможными способами развязки основных конфликтов. Чтобы не гадать на пустом месте, будем отталкиваться от того, что уже знаем наверняка. То есть, о чем рассказали шоураннеры.

Когда выйдет третий сезон

Для начала, займемся главным вопросом — когда мы увидим продолжение эпопеи Нолана и Джой? К сожалению, шоураннеры советуют запастись терпением, ведь третий сезон выйдет нескоро. По словам Джонатана Нолана, команде сценаристов нужно много времени, чтобы раскрыть весь потенциал истории. Судя по всему, ждать придется как минимум полтора-два года — столько, сколько времени ушло на производство второго сезона. Скорее всего, сама оптимистичная дата — конец 2020 года.

Место действия

В отличие от первых двух сезонов, действие третьего будет происходить преимущественно вне парка. По словам Лизы Джой, они с Ноланом планировали вывести роботов в настоящий мир еще с начала работы над сценарием к первому сезону. Шоураннеры обещают, что третий сезон будет отличаться от первых своей атмосферой и размахом — кроме интеракции хостов с настоящим миром они планируют показать еще и остальные части парка. С аттракционом мы не распрощаемся еще и потому, что некоторым андроидам не удалось выбраться на свободу, так что их борьба станет важной частью новых сюжетных линий.

Напомним, что пока в мире людей находится как минимум три робота: Долорес-Хэйл, Долорес и Бернард. Правда, Джой не советует воспринимать нового персонажа Тессы Томпсон буквально как Долорес в теле Шарлотты и обещает больше раскрыть загадочного гибрида в третьем сезоне.

Долорес против Бернарда

На протяжении второго сезона мы наблюдали за тем, как героиня Эван Рэйчел Вуд быстро и уверенно превращается в тиранического убийцу, не признающую ничьих идей кроме собственных. По словах шоураннеров, одно из самых важных событий финальной серии — то, что Долорес поняла, что ее путь — не единственный правильный. Героиня наконец-то смирилась с мыслью, что не все андроиды ходят уничтожить человечество и бороться за свои права. Третий сезон покажет дальнейшее развитие Долорес в этом направлении — на это намекает решение оставить Бернарда в живых, несмотря на то, что он наверняка попытается мешать ее планам.

Кто умер, а кто жив?

Хотя сверхсильного хоста Мэйв и ранили в финальной серии, за героиню Тэнди Ньютон можно быть спокойными. Дело в том, что актриса подписала контракт на третий сезон и даже заявила, что наконец-то получит за свою работу столько же, сколько и коллеги-мужчины.

К сожалению, хостов, которые оказались по ту сторону «Долины» мы вряд-ли увидим в третьем сезоне. Шоураннеры намекают на то, что «рай андроидов» может еще сыграть важную роль, но это, скорее всего, произойдет уже в более поздних сезонах. Значит, Акачете и дочь Мэйв не будут участвовать в событиях третьего сезона.