10 сериалов для тех, кто учит английский

Первая проблема большинства людей, которые хотят изучать английский язык, — нехватка времени. Вроде бы только добрался до дома, поужинал — и остается всего часа два, чтобы «залипнуть» в соцсетях и посмотреть любимый сериал. Вторая проблема тех, кто усердно учился в школе и вузе, при общении с носителями языка — недостаточное знание повседневной разговорной лексики: вроде бы и база неплохая, и грамматика хорошо изучена, и во временах нет никакой путаницы — а сказать толком ничего не получается, диалог выходит тяжеловесным и неуклюжим.

Решить обе эти насущные проблемы можно легким и простым способом — смотреть фильмы на английском языке. Это очень приятный способ пополнить свой лексикон, научиться воспринимать иностранную речь на слух и понять, чем британский акцент отличается от американского. Лучшие сериалы, изучать английский при просмотре которых увлекательно и интересно. Некоторые из них относятся к разряду «золотого фонда», так что сюжет знаком до последней улыбки главных героев, что делает восприятие еще более простым.

«Экстра»/Extr@, 2002 год, 2 сезона, Великобритания

Сериал словно снят специально для изучения языка — великолепная артикуляция главных героев, очень простые фразы, которые пригодятся в любой жизненной ситуации. Незамысловатые, но увлекательные сюжеты сделают просмотр легким, а повторение за героями того, что они говорят, позволит заговорить по-английски очень быстро и непринужденно. Пусть и на самом простом уровне.

«Отчаянные домохозяйки»/Desperate Housewives, 2004 год, 4 сезона, США

Наверняка любой видел хотя бы серии две, рассказывающие о приключениях четырех подруг — с тайнами, интригами и загадками, но и с полным погружением в повседневность. То, чем они живут, близко и понятно каждому из нас, так что и разговоры будут до боли знакомыми. Тем более что большинство из нас уже слышали диалоги на родном языке. Просмотр этих серий — отличный повод попрактиковаться в аудировании английского и сравнить свои версии шуток в дословном переводе с «официальной» версией.

«Альф»/Alf, 1986 год, 4 сезона, США

Один из самых старых и любимых ситкомов про смешного инопланетного пришельца, живущего в обычной американской семье. Смешные и легкие истории об их совместном быте можно и нужно смотреть вместе с детьми, которым просмотр пойдет только на пользу, если это делать в оригинале.

kto-chto-gde.ru

Короткие забавные серии, непритязательный легкий юмор — хорошее настроение при таком изучении английского языка обеспечено.

«Отбросы»/Misfits, 2009 год, 5 сезонов, Великобритания

А вот в данном случае стоит хорошенько подумать, пускать ли детей к телевизору или ноутбуку во время просмотра этого несомненно хорошего сериала. При всех его очевидных плюсах — динамичном сюжете и ярких характерах героев — ругаются они словно портовые грузчики. Такое знание английской лексики тоже может порой оказаться очень кстати, но тут каждый выбирает сам. История о молодых людях, получивших сверхспособности: каждый из них чертовски обаятелен, но все они — «плохие ребята». Очень плохие и очень симпатичные при этом.

«Лузеры»/Glee, 2009 год, 6 сезонов, США

Сериал, в котором много и хорошо поют. Множество каверов — известных и не очень, от поп-музыки до вполне приятной этники. По сюжету главный герой преподает испанский, а не английский, но это не страшно, это просто для роли. В общем, даже если вокабуляр развить не удастся, вокальные данные подправить уж точно получится. Во всяком случае, слова песен там повторяются столько раз, что нужно очень постараться, чтобы их не выучить наизусть.

«Быть Эрикой»/Being Erica, 2009 год, 4 сезона, Канада

Этот сериал хорош не только великолепным английским, но и глубоко философским подходом к жизни и всему, что в ней происходит. Сюжет вроде бы фантастический — молодая девушка может путешествовать во времени и менять ход событий. Но на самом деле подобным образом можно визуализовать страхи и сомнения, которые периодически посещают даже самых уверенных в себе людей.

«Друзья»/Friends, 1994 год, 10 сезонов, США

Этот сериал стоит смотреть по нескольким причинам. Прежде всего, он наверняка придется по душе вашей маме, если вам не очень много лет, а если вы в возрасте той самой мамы — то у вас включится ностальгия по юности, что тоже неплохо.

kto-chto-gde.ru

Во-вторых и в-прочих — сериал легко смотреть и понимать и он длинный, так что его хватит надолго, чтобы, проникнувшись приключениями милых и симпатичных героев, сопереживать им от души. На английском, разумеется, языке.

«Офис»/The Office, 2005 год, 9 сезонов, США

Сериал необычен тем, что существуют две его версии — британская и американская. Можно сравнивать поминутно — и понять наконец разницу в этих двух вариантах английского. Хотя бы для того, чтобы определиться — какой из них вам ближе. Уже по названию понятно, что сюжет закручен вокруг будней в обычном офисе. Сериал очень хорошо проливает свет на природу англоязычного юмора — все же он несколько отличается от отечественного, но для этого английский язык нужно хорошо понимать. Так что — смотреть и учиться.

«Американская семейка»/Modern Family, 2009 год, 10 сезонов, США

Сериал смотрится очень легко, а для тех, кто смущается по поводу своего акцента в английском, хорошая новость: главная героиня тоже только учится говорить по-английски, так что послужит всем примером и стимулом.

«Аббатство Даунтон»/Downton Abbey, 2010 год, 6 сезонов, Великобритания

Великолепный костюмированный исторический сериал с изумительными актерами и потрясающим классическим британским английским. Речь немного сложна поначалу для восприятия новичков, но это как раз хорошо мотивирует на изучение языка. Сериал очень хорош не только для погружения в лингвистические глубины, но и для культурного ознакомления с обычаями Великобритании образца полуторавековой давности.