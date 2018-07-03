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Дейнерис Таргариен умрет в финале «Игры престолов»
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Дейнерис Таргариен умрет в финале «Игры престолов» 

Popcake.tv 8 часов назад
Фото: Popcake.tv
Съемки последнего сезона «Игры престолов» практически подошли к концу, поэтому многие актеры уже прощаются со своими ролями и коллегами по съемочной площадке.
Не так давно прощальный пост в выложила Эмилия Кларк (Emilia), исполняющая роль Дейнерис Таргариен. И все бы ничего, если бы её главная напарница по съемкам — Натали Эммануэль (Nathalie), играющая Миссандею, не закончила съемки почти на неделю позже.
Кларк выложила прощальный пост еще в июне, в то время как Натали написала о завершении своих съемок в июле. Это позволило фанатам сериала предположить, что Дейнерис погибнет за несколько серий до финала, поэтому и получилось так, что Натали снималась в большем количестве эпизодов, чем Эмилия.
По опыту предыдущих сезонов можно судить, что Миссандея не так часто появлялась в каких-либо сценах без Дейнерис, поэтому отсутствие кхалиси говорит только об одном — героиня погибнет.
Теперь нам остается только дождаться года, чтобы увидеть всё своими глазами!
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