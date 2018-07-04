Александра Петрова жестоко избили на съемках сериала

29-летний Александр Петров снялся в сериале «Sпарта», премьера которого состоится на Первом канале.

Сюжет «Sпарты» строится вокруг одной из питерских школ, в которой происходит трагедия. Чтобы выяснить подробности случившегося следователю придется познакомиться со школьниками и в частности с лидером одного из классов. Кроме этого ему нужно будет изучить правила компьютерной игры «Sпарта». Когда следователь поймет истинную суть происходящего, его собственная жизнь изменится навсегда.

В ходе сюжета в одной из сцен герой Александра Петрова оказывается в жесткой драке, после которой лицо красавчика все залито кровью. По словам актера, несмотря на все трудности, ему было интересно сниматься в этом проекте и после выхода на экраны Александр планирует посмотреть сериал.

Съемки были очень трудные. Во главе стоит история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Это тема настолько актуальная и на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы самому ответить на некоторые вопросы,

— делится Петров.