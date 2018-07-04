Ещё
Александра Петрова жестоко избили на съемках сериала
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

Александра Петрова жестоко избили на съемках сериала 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.RU
29-летний Александр Петров снялся в сериале «Sпарта», премьера которого состоится на Первом канале.
С 9 июля на Первом канале стартует 8-серийный сериал «Sпарта». Главные роли в новом проекте исполнили Александр Петров, Артем Ткаченко Валерия Шкирандо и Алиса Лозовская. Режиссером выступил Егор Баранов, известный по проектам «Саранча» и «Фарца».
Сюжет «Sпарты» строится вокруг одной из питерских школ, в которой происходит трагедия. Чтобы выяснить подробности случившегося следователю придется познакомиться со школьниками и в частности с лидером одного из классов. Кроме этого ему нужно будет изучить правила компьютерной игры «Sпарта». Когда следователь поймет истинную суть происходящего, его собственная жизнь изменится навсегда.
В ходе сюжета в одной из сцен герой Александра Петрова оказывается в жесткой драке, после которой лицо красавчика все залито кровью. По словам актера, несмотря на все трудности, ему было интересно сниматься в этом проекте и после выхода на экраны Александр планирует посмотреть сериал.
Съемки были очень трудные. Во главе стоит история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Это тема настолько актуальная и на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы самому ответить на некоторые вопросы,
— делится Петров.
WMJ.ru: последние новости
«Того человека с лицом свиньи не существовало»: Джулия Ванг заявила, что никогда не обладала экстрасенсорными способностями Бывший парень Дарьи Клюкиной собирается «замуж за Бузову» Кто победил на Новой Фабрике звезд: подводим итоги заключительного Отчетного концерта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Качки в кино: до и после Шварценеггера1
Тест: из какого фильма этот персонаж5
Они играли в любовь и ненавидели друг друга4
Оптическая иллюзия на картине 1533 года8
Фильмы, которые зрители не поняли
Видео
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
15:12
Главные психопаты кинематографа
Кино
13:46
Юные и смешные кинозвезды в первых картинах
Кино
08:49
Фильмы, которые зрители не поняли
Кино
03:50
Нелепые постеры, лишившие зрителей удовольствия
Кино
02:45
Почему Михаила Боярского вырезали из фильма
Кино
01:00
Дайнеко и Кожевникова оказались в одной постели
Кино
07:40
Как актёры меняют фильмы по своему желанию
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение