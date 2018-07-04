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Режиссер «Тора 2» снимет приквел «Клана Сопрано»
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Режиссер «Тора 2» снимет приквел «Клана Сопрано» 

Fancy Journal 10 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Клан Сопрано"
Режиссер фильма «Тор 2: Царство тьмы» Алан Тейлор и создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз объединятся вновь, чтобы снять приквел «Многие святые Ньюарка». За производство фильма возьмется New Line Cinema, подразделение кинокомпании Warner Bros.
Над сценарием работали Чейз и Лоуренс Коннер. Действие приквела будет происходить в эпоху беспорядков в Ньюарке 1960-х годов, главной причиной которых стало противостояние афроамериканских и итальянских группировок. Ожидается, что в фильме появятся некоторые персонажи из оригинального сериала.
Сериал о мафиозном боссе Тони Сопрано транслировался на канале HBO с 1999 по 2007 год. «Клан Сопрано» полюбился как зрителям, так и критикам. На счету у сериала двадцать одна телевизионная премия «Эмми» и пять «Золотых глобусов».
Алан Тейлор был постановщиком первых девяти эпизодов «Клана Сопрана». После этого, Тейлор работал над сериалами «Безумцы» и «Игра престолов», а в 2013 году состоялась премьера его первого полнометражного фильма «Тор 2: Царство тьмы».
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