Режиссер «Тора 2» снимет приквел «Клана Сопрано»

Режиссер фильма «Тор 2: Царство тьмы» Алан Тейлор и создатель сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз объединятся вновь, чтобы снять приквел «Многие святые Ньюарка». За производство фильма возьмется New Line Cinema, подразделение кинокомпании Warner Bros.

Над сценарием работали Чейз и Лоуренс Коннер. Действие приквела будет происходить в эпоху беспорядков в Ньюарке 1960-х годов, главной причиной которых стало противостояние афроамериканских и итальянских группировок. Ожидается, что в фильме появятся некоторые персонажи из оригинального сериала.

Сериал о мафиозном боссе Тони Сопрано транслировался на канале HBO с 1999 по 2007 год. «Клан Сопрано» полюбился как зрителям, так и критикам. На счету у сериала двадцать одна телевизионная премия «Эмми» и пять «Золотых глобусов».

Алан Тейлор был постановщиком первых девяти эпизодов «Клана Сопрана». После этого, Тейлор работал над сериалами «Безумцы» и «Игра престолов», а в 2013 году состоялась премьера его первого полнометражного фильма «Тор 2: Царство тьмы».