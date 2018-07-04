Скандальная «Матильда» Учителя станет сериалом

Режиссер Алексей Учитель рассказал в интервью RT о том, что его нашумевший фильм "Матильда" скоро выйдет на Первом канале в формате мини-сериала. В проекте — 4 серии. По словам режиссера, в сериале будут расширены сюжетные линии второстепенных героев.

Точные сроки премьеры пока не определены, но в том, что она состоится, режиссер не сомневается, несмотря на те сложности, с которыми столкнулась картина перед выходом на большой экран.

Впрочем, Алексей Учитель заверил, что сериал никак не заденет память и образ последнего русского царя.

Кроме того, режиссер рассказал о своих дальнейших планах. В частности, он собирается снять фильмы о композиторе Дмитрии Шостаковиче и о Викторе Цое . Первая картина находится на стадии подготовки, съёмки второй начнутся в 2019 году.

Напомним, что фильм "Матильда" вышел в прокат 23 октября 2017 года. В его основе — роман тогда еще наследника престола Николая Александровича и знаменитой балерины Матильды Кшесинской , первой русской танцовщицей, которая исполнила 32 фуэте.