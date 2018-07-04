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Скандальная «Матильда» Учителя станет сериалом
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Скандальная «Матильда» Учителя станет сериалом 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Матильда"
Режиссер Алексей Учитель рассказал в интервью RT о том, что его нашумевший фильм "Матильда" скоро выйдет на Первом канале в формате мини-сериала. В проекте — 4 серии. По словам режиссера, в сериале будут расширены сюжетные линии второстепенных героев.
Точные сроки премьеры пока не определены, но в том, что она состоится, режиссер не сомневается, несмотря на те сложности, с которыми столкнулась картина перед выходом на большой экран.
Впрочем, Алексей Учитель заверил, что сериал никак не заденет память и образ последнего русского царя.
Кроме того, режиссер рассказал о своих дальнейших планах. В частности, он собирается снять фильмы о композиторе Дмитрии Шостаковиче и о Викторе Цое. Первая картина находится на стадии подготовки, съёмки второй начнутся в 2019 году.
Напомним, что фильм "Матильда" вышел в прокат 23 октября 2017 года. В его основе — роман тогда еще наследника престола Николая Александровича и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, первой русской танцовщицей, которая исполнила 32 фуэте.
Задолго до премьеры картина вызвала ожесточенные споры в обществе. Некоторые православные активисты требовали запретить выход фильма и обвиняли его в очернении образа Николая II. Наиболее известными стали резкие высказывания депутата Госдумы Натальи Поклонской. Демонстрация фильма сопровождалась поджогами кинотеатров в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
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