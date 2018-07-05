10 крутых новых сериалов

Александр Цекало (57) — знаковая фигура в киноиндустрии. Он генеральный продюсер проектов «Метод», «Троцкий», «Саранча», «Фарца», «Sпарта», а в 2016-м он первый в России продал отечественный сериал («Мажор») сервису Netflix . Кажется, что он знает о сериалах все! Но Цекало продюсирует не только популярные сериалы, но и фильмы — так, 19 июля на экраны выходит самая ожидаемая комедия лета — картина «Килиманджара» с Ириной Старшенбаум (26) и Павлом Прилучным (30) о поисках пропавшего жениха в Азербайджане.

А пока мы ждем премьеру, Александр советует скоротать время за этими сериалами 2017-2018 года. Говорит, ничего круче за последнее время не видел. А это дорогого стоит.

«Бумажный дом» (2017)

Испанский криминальный сериал о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор.

«Богомол» (2017)

Все происходит в Париже в наши дни. Богомол — это Жанна Дебер, женщина-убийца, которая держала в страхе Францию больше 25 лет назад. По соглашению с полицией Жанна покидает свою камеру-одиночку, чтобы помогать в охоте на ее подражателя.

«Субура» (2017)

Действие итальянского драматического сериала разворачивается в Субуре — старейшем и одном из самых опасных районов Рима. Главные герои, мечтающие о деньгах и власти, вступают в жестокую борьбу за территорию.

«Тьма» (2017)

История четырех семей, живущих размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей. Очень крутой фантастический детектив.

«Конец ***го мира» (2017)

Драматическая комедия: 17-летний Джеймс, который считает себя психопатом, заводит роман с Алисой, новенькой в школе, которая уговаривает бойфренда отправиться на поиски ее отца.

«Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (2017)

Версия дерзкого убийства легенды моды, модельера Джанни Версаче, которого застрелили 15 июля 1997 года на пороге собственного дома.

«Миллиарды» (2016)

В центре сюжета противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса.

«Траст» (2018)

Жан Пол Гетти — один из богатейших людей в истории. А вот у его внука Джона дела обстоят не так хорошо, и ради части состояния Гетти он даже готов разыграть собственное похищение. Сериал снят по мотивам реальной истории, произошедшей в 1973 году (она же легла в основу фильма «Все деньги мира» Ридли Скотта (80)).

«Убивая Еву» (2018)

Английский триллер о безжалостной наемной убийце Вилланель, которая неожиданно сталкивается с достойным противником — молодой сотрудницей спецслужб.

«Триггер» (2018)