Курьёзы с детьми в прямом эфире 

Детская непосредственность может насмешить взрослых, а может заставить их покраснеть. Полюбуйтесь на этих очаровательных крох, попавших в прямой эфир.
1. Семья политолога Роберта Келли насмешила мир прошлой осенью после забавного ролика. Когда Келли давал интервью по скайпу ведущему телепрограммы из кабинета в доме, в комнату вошли его маленькие дети.
2. Журналистка вела репортаж с игры в американский футбол с участием команды Detroit Lions. Юный поклонник команды, попав в кадр, решил использовать возможность выступить на телевидении и принялся танцевать на заднем плане.
3. В Лас-Вегасе на открытии торгового центра внимание зрителей приковал подросток, который прямо в толпе танцевал не хуже Леди Гаги.
4. Во время прогноза погоды в студию ворвался мальчик и начал кривляться на камеру. После он громко испортил воздух и заявил, что подобное ожидается везде.
5. Девушка, которая записывала ролик в своей комнате, не обратила внимания, что на заднем плане кривляется её братишка.
6. Ещё две красотки решили перед камерой исполнить модный тверк. Но когда девушки отвернулись, в кадр влез карапуз, танец которого был куда более впечатляющим.