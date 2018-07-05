Четыре сериала, которые закрыли слишком рано

В наше время сериалы давно уже обогнали по популярности большое кино. Но если одни проекты задерживаются в эфире на 6 и более сезонов, другие закрывают после первого. При этом часто бывает, что зрители и руководство канала по-разному оценивают потенциал шоу.

Вспомним самые интересные проекты, продолжения которых мы с вами так и не дождались. Несмотря на просьбы преданных фанатов, продюсеры не дали этим проектам второго шанса, а в некоторых случаях даже не потрудились внятно завершить сериал.

"Лунный свет"

Сериал выходил на канале CBS с 28 сентября 2007 года по 16 мая 2008 года. Его можно было бы назвать "Дневниками вампира" для взрослых, но модная тогда тема подана без сантиментов. В центре сюжета — история частного детектива Мика Сент-Джона, который вынужден вести двойную жизнь, так как является вампиром. Впрочем, никаких плюсов в своей жизни он не видит, и отчаянно цепляется за свою человеческую натуру. В этом ему помогает Бет ( София Майлс ), девушка, которую он спас еще в детстве.

Однако в Лос-Анджелесе, где происходит действие, есть и другие вампиры, далеко не такие гуманисты, как главный герой. Мику приходится противостоять как обычным людям, так и некоторым своим собратьям. Однако добро в классическом его понимании торжествует в сериале далеко не всегда.

Создатели постарались показать вампиров не с романтической, а драматической стороны, при этом не делая из них ни безвинных страдальцев, ни монстров. В этом смысле интересен Джозеф, лучший друг главного героя, вампир с 400-летним стажем, сибарит и скептик, которого блестяще сыграл Джейсон Доринг

Несмотря на интеллигентное обаяние главного героя в исполнении Алекса О’Лафлина, явную "химию" между персонажами и в целом занимательные сюжеты, сериал продержался всего один сезон. После 16 эпизодов его закрыли, хотя центральная интрига только начала набирать обороты. Другие каналы не решились приютить проект, в итоге вместо четкого финала поклонники получили лишь многоточие.

"Вечность"

Сериал транслировался с с 22 сентября 2014 года по 5 мая 2015 года на канале ABC . Легче всего его сравнить с популярным в девяностые сериалом "Горец", но с уклоном в сторону серьезной драмы, а не фантастики. Итак, главный герой, доктор Генри Морган Йоан Гриффит ), живет в Нью-Йорке и работает судмедэкспертом. Он ведет замкнутый образ жизни и больше интересуется мертвецами нежели живыми людьми. На это есть серьезная причина — Генри бессмертен. Поэтому время от времени ему приходится все начинать сначала. Однако в его бессмертии есть интересная деталь. Он может умереть (первый раз это случилось в 1814 году), но неизвестная сила позволяет ему воскресать снова и снова.

Кадр из сериала "Вечность"

Генри всегда выглядит на 35 и живет с пожилым антикваром Эйбом, которого когда-то усыновил со своей смертной женой. Главный герой помогает расследовать преступления Джо Мартинес (Алана Де Ла Гарза), привлекательной даме из полиции, опираясь на двухсотлетний жизненный опыт. Но о его секрете знает только Эйб.

Отношения джентльмена XIX века (Генри принципиально старомоден) и современной женщины напоминают фабулу "Кейт и Лео", но наблюдать за этим по-настоящему интересно, как и за воспоминаниями главного героя о прошлой жизни.

Генри вовсе не желает жить вечно и подробно исследует природу своего странного дара, не оставляя надежды умереть по-настоящему. Однако в своих расследованиях он сталкивается с другим бессмертным, неким Адамом, который за 2000 лет жизни потерял к людям всякое сочувствие и пытается привить свою философию и Генри.

После первого сезона из 22 эпизодов, руководители канала приняли решение закрыть сериал.

"Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"

Сериал является экранизацией книг Дугласа Адамса . Главный герой, детектив Дирк Джентли ( Сэмюэл Барнетт ), верит, что в мире все связано, и расследует преступления по наитию, следуя за обстоятельствами, а не за логикой. Помогает ему в этом неудачник Тодд Бротцман ( Элайджа Вуд ). Герои постоянно встречают необычных и очень опасных персонажей, расследуя самые абсурдные случаи. Однако позже выясняется, что Дирк и Тодд сами находятся под пристальным наблюдением.

Кадр из сериала "Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"

Сериал выходил на канале BBC America в 2016-2017 годах, однако после двух сезонов шоу закрыли, несмотря на харизматичного главного героя в желтом пиджаке, нестандартных психопатов на втором плане, народного хоббита Вуда и обилие черного юмора. А может быть, именно благодаря ему.

"Вспомни, что будет"

Сериал по книге канадского фантаста Роберта Сойера стартовал на ABC 24 сентября 2009 года, однако после полноценного первого сезона из 22 эпизодов был закрыт. Проект планировался как достойный наследник нашумевшего сериала "Остаться в живых" ("Lost"), но не сумел повторить успех предшественника.

Главная интрига связана с необъяснимой потерей сознания всеми людьми на планете 6 октября 2009. Так как затмение произошло внезапно, множество людей погибли по причине аварий. Выжившие же за 137 секунд увидели свое близкое будущее, а именно, 29 апреля 2010 года. Агенты ФБР пытаются понять, кто стоит за этим загадочным происшествием и обнаруживают подозрительную организацию. Параллельно развиваются сюжетные линии обычных людей, одни из которых пытаются приблизить то, что увидели во время обморока, а другие — всеми силами избежать.

Сериал не получает определенного финала, прерываясь, как говорится, на самом интересном месте.