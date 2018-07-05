Илон Маск отвез детей на съемки «Игры престолов»

Знаменитый изобретатель отправляет не только машины в космос, но и собственных детей, правда не так далеко, а всего лишь на съемочную площадку популярного сериала "Игра престолов". Хотя большинству фанатов саги до съемок так же далеко, как и до космоса.

Об этом Илон Маск рассказал в своем твиттере. В Белфаст успешный предприниматель, который и сам является большим поклонником саги, приехал не просто так, а специально для того, чтобы показать детям, как снимается любимый сериал.

Напомним, что у Илона Маска пятеро сыновей от первого брака. Он женился еще в 2000 году на девушке, которая училась в том же университете в Канаде. Но в 2008 году пара распалась. Причиной стало то, что Илон начал встречаться с британской актрисой Талулой Райли, но и с ней он развелся. Потом у него закрутился роман с бывшей женой Джонни Деппа, актрисой Эмбер Херд, а сейчас появились слухи о его отношениях с канадской певицей Граймс.