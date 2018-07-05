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Netflix добавит еще один тип премиальной подписки
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Netflix добавит еще один тип премиальной подписки 

Игромания.ру 5 часов назад
Фото: Игромания.ру
Подписочный сервис стримингового канала Netflix для многих стал постоянной и обязательной статьёй расходов наряду с коммунальными платежами и мобильной связью. Но вскоре, возможно, поклонникам захватывающих сериалов и оригинальных фильмов наподобие «Яркости» придётся пересмотреть свои бюджеты.
На сайте Netflix появилась ещё одна подписочная модель, Ultra. До этого на выбор были доступны пакеты Basic (8 евро), Standard (10 евро) и Premium (12 евро). Теперь к ним добавился вариант стоимостью 15 евро. Но его наполнение пока что не окончательно определено.
Разные пользователи получают разные варианты предложений. В одном из них им даётся возможность смотреть подписочный контент на четырёх разных устройствах, а в другом отмечено, что поддерживается HDR. Пока что неясно, чем в итоге будет отличаться Ultra от самого дорогого ныне Premium и как изменится наполнение «соседнего» пакета.
Сам канал пояснил, что постоянно тестирует новые варианты и предложения для клиентов. Так что в будущем скорее всего будет предложен вариант, за который «проголосовали рублём» больше всего пользователей.
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