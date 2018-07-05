Netflix добавит еще один тип премиальной подписки

Подписочный сервис стримингового канала Netflix для многих стал постоянной и обязательной статьёй расходов наряду с коммунальными платежами и мобильной связью. Но вскоре, возможно, поклонникам захватывающих сериалов и оригинальных фильмов наподобие «Яркости» придётся пересмотреть свои бюджеты.

На сайте Netflix появилась ещё одна подписочная модель, Ultra. До этого на выбор были доступны пакеты Basic (8 евро), Standard (10 евро) и Premium (12 евро). Теперь к ним добавился вариант стоимостью 15 евро. Но его наполнение пока что не окончательно определено.

Разные пользователи получают разные варианты предложений. В одном из них им даётся возможность смотреть подписочный контент на четырёх разных устройствах, а в другом отмечено, что поддерживается HDR. Пока что неясно, чем в итоге будет отличаться Ultra от самого дорогого ныне Premium и как изменится наполнение «соседнего» пакета.

Сам канал пояснил, что постоянно тестирует новые варианты и предложения для клиентов. Так что в будущем скорее всего будет предложен вариант, за который «проголосовали рублём» больше всего пользователей.