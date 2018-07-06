«Ночной администратор» получит второй сезон 

Несмотря на то, что мини-сериал «Ночной администратор» задумывался как «односезонник», продюсеры намерены продолжить успешный проект. Официальной информации о съемках пока не поступало, но каналы BBC и AMC уже пригласили сценаристов для написания нового сюжета.
В сценарную группу вошли Намси Хан («Люди»), Франческа Гардинер («Пересекая черту»), Мэттью Ортон («Операция «Финал»») и британский писатель шпионских романов Чарльз Камминг.
Сюжет первого сезона, снятого по мотивам романа Джона Ле Карре, строился вокруг бывшего военного, который по приказу британской разведки внедряется в международную сеть по незаконной продаже оружия. Все шесть эпизодов срежиссировала «оскароносная» Сюзанна Бир («Месть»).
Главные роли в детективном триллере сыграли Хью Лори, Том Хиддлстон, Оливия Колман и Элизабет Дебики. Их возвращение в сериал остается под большим вопросом.