Ещё
«Ночной администратор» получит второй сезон
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
Во власти стихии
Приключение, Мелодрама
Купить билет

«Ночной администратор» получит второй сезон 

Киноафиша 24 минуты назад
Фото: Кадр из сериала "Ночной администратор"
Несмотря на то, что мини-сериал «Ночной администратор» задумывался как «односезонник», продюсеры намерены продолжить успешный проект. Официальной информации о съемках пока не поступало, но каналы BBC и AMC уже пригласили сценаристов для написания нового сюжета.
В сценарную группу вошли Намси Хан («Люди»), Франческа Гардинер («Пересекая черту»), Мэттью Ортон («Операция «Финал»») и британский писатель шпионских романов Чарльз Камминг.
Сюжет первого сезона, снятого по мотивам романа Джона Ле Карре, строился вокруг бывшего военного, который по приказу британской разведки внедряется в международную сеть по незаконной продаже оружия. Все шесть эпизодов срежиссировала «оскароносная» Сюзанна Бир («Месть»).
Главные роли в детективном триллере сыграли Хью Лори, Том Хиддлстон, Оливия Колман и Элизабет Дебики. Их возвращение в сериал остается под большим вопросом.
Киноафиша: последние новости
Режиссер «Тора 2» снимет приквел «Клана Сопрано» Лучшие фильмы 2017 года, которые вы могли пропустить Доктор Стрэндж не появится в сиквеле «Человека-паука»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало со звездами мыльных опер
Лучшие фильмы-2017, которые вы могли пропустить3
Киногероини, о которых фантазировали все мужчины38
Несчастные случаи на съемках, потрясшие мир2
Юные актеры: тогда и сейчас
Видео
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
03:21
Юные актеры: тогда и сейчас
Кино
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
ТВ
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:41
Недетские сцены в мультиках, которые вы пропустили
Кино
02:59
Как искали женские ноги для советского кинохита
Кино
01:35
Как Мерил Стрип и Шер стали семьей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение