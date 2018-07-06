Что стало со звездами мыльных опер

В начале девяностых годов прошлого века в жизнь россиян ворвались латиноамериканские сериалы. Первым по-настоящему взорвавшим телеэфир сериалом стала история про рабыню Изауру, ну а после сердца домохозяек завоёвывали «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Секрет тропиканки» и другие мыльные оперы. А как живут сегодня артисты, чьим героям все так сопереживали?

1. Луселия Сантус, исполнительница роли Изауры, сыграла в сериале в 19 лет и моментально стала звездой Бразилии. Сейчас 61-летняя актриса предпочитает спокойную жизнь и самосовершенствование. Актриса была замужем и родила сына.

2. Вероника Кастро , которую россияне впервые увидели в сериале «Богатые тоже плачут», востребована и по сей день. 65-летняя артистка снимается и выпускает музыкальные альбомы. Несмотря на то, что вокруг Вероники всегда было много мужчин, замуж она не вышла, но родила двоих сыновей, которым дала свою фамилию.

3. Виктория Руффо , целеустремлённая красавица из мыльной оперы «Просто Мария», и сегодня, в 56 лет, — популярная мексиканская актриса, входящая в список самых высокооплачиваемых звёзд. От двух браков у Виктории трое детей.