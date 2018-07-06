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Чем закончатся «Симпсоны»
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Чем закончатся «Симпсоны» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала
Суперпопулярному сериалу "Симпсоны" почти 30 лет. Его сценарист и продюсер Эл Джин рассказал, как хотел бы закончить шоу.
"Моя идея для последнего эпизода такая: заканчивается все празднованием Рождества (тот самый момент, с которого начался первый эпизод). События сериала образуют непрерывную петлю событий…", — написал он на своей странице в Twitter.
По окончанию каждого сезона ходят слухи о завершении истории "Симпсонов", но до сегодняшнего момента, как мы знаем, сериал продолжает свое существование.
Напомним, этой осенью выйдет уже 30-й сезон "Симпсонов". Об окончании шоу пока никто официально не заявлял, но после ухода известного мультипликатора Мэтта Грейнинга на Netflix слухи об этом стали появляться все чаще.
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