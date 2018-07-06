Чем закончатся «Симпсоны»

Суперпопулярному сериалу "Симпсоны" почти 30 лет. Его сценарист и продюсер Эл Джин рассказал, как хотел бы закончить шоу.

"Моя идея для последнего эпизода такая: заканчивается все празднованием Рождества (тот самый момент, с которого начался первый эпизод). События сериала образуют непрерывную петлю событий…", — написал он на своей странице в Twitter.

По окончанию каждого сезона ходят слухи о завершении истории "Симпсонов", но до сегодняшнего момента, как мы знаем, сериал продолжает свое существование.