Чем закончатся «Симпсоны» 

Суперпопулярному сериалу "Симпсоны" почти 30 лет. Его сценарист и продюсер Эл Джин рассказал, как хотел бы закончить шоу.
"Моя идея для последнего эпизода такая: заканчивается все празднованием Рождества (тот самый момент, с которого начался первый эпизод). События сериала образуют непрерывную петлю событий…", — написал он на своей странице в Twitter.
По окончанию каждого сезона ходят слухи о завершении истории "Симпсонов", но до сегодняшнего момента, как мы знаем, сериал продолжает свое существование.
Напомним, этой осенью выйдет уже 30-й сезон "Симпсонов". Об окончании шоу пока никто официально не заявлял, но после ухода известного мультипликатора Мэтта Грейнинга на Netflix слухи об этом стали появляться все чаще.